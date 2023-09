ÁSZ-elnök: A megújult számvevőszék a nyomásgyakorlási szándékoktól függetlenül végzi szakmai tevékenységét

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) teljes megújuláson van túl, az elmúlt egy évben mind a szervezeti felépítés, mind a módszertani megközelítés jelentősen megváltozott, így hatékonyabban tudja betölteni alkotmányos feladatait, ezzel védelmet nyújtva mind a hazai-, mind az uniós források törvényes felhasználásának – közölte Windisch László, az ÁSZ elnöke az Európai Parlament delegációjának májusi látogatásáról tárgyalt jelentés kapcsán.

Az elnök felhívta a figyelmet, hogy jelenleg is több közvetlen EU-s érintettségű vizsgálatot folytat az ÁSZ, ilyen a Brexit Alkalmazkodási Tartalékból nyújtott uniós támogatások és a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott uniós támogatások célzott ellenőrzése is.

Windisch László az EP-delegáció májusi látogatásáról meglepőnek nevezte, hogy az EP képviselőit egyáltalán nem érdekelték a jelenleg folyó vizsgálatok, az ellenőrzés jelenlegi módszertanai, az új adat- és kockázat alapú számvevőszéki megközelítés fejlesztései, vagy akár a közbeszerzésekkel összefüggő ellenőrzések módszertanának megújítása.

Az EP-delegáció kizárólag az ÁSZ korábbi évekbeli – más vezetés alatti – működéséről kérdezett és általános, politikai jellegű állásfoglalást vártak volna a közbeszerzésekről, vagy konkrét személyek vagyonosodásáról.

Windisch László közölte: az ÁSZ vezetése tartotta magát ahhoz, hogy tartózkodik a korábbi vezetés szakmai munkájának értékelésétől és szakmai véleményt csak az elvégzett vizsgálatok és elemzések tapasztalatain alapulva hajlandó megfogalmazni.

Azt is meglepőnek és az ÁSZ történetében példátlan politikai nyomásgyakorlásnak nevezte az ÁSZ elnöke, hogy az EP delegációjának tagjaként a kampányfinanszírozás vizsgálatával érintett párt, a Demokratikus Koalíció képviselője személyeskedő támadást intézett a pártját éppen vizsgáló számvevőszék elnöke ellen, ezzel próbálva befolyásolni a többi EP képviselőt, illetve politikai nyomás alá helyezni a független Állami Számvevőszéket.

A sajátos, inkább politikai színjátéknak tűnő meghallgatáshoz jól illeszkedik az EP-vizsgálóbizottság beszámolója is – vélekedett Windisch László, ami szerinte egyértelműen politikai nyilatkozatnak minősül, amely a valós tények figyelmen kívül hagyásával készült.

Windisch László kiemelte: szerintük nem is nagyon lehetett mást várni az EP-delegációtól, aminek a tagjai – négyből három – néhány hete minden kritika és jogállamisági érzékenység nélkül megszavazták azt az abszurd EP állásfoglalást, amelyben többek között felszólítják Magyarországot a független, alkotmányos szervek – például az Alkotmánybíróság, Kúria, Magyar Nemzeti Bank, Állami Számvevőszék – vezetőjének elmozdítására, kizárólag amiatt, mert a Transparency International Hungary két vezetője még hat évvel ezelőtt, 2017-ben megjelent, magánvéleményt megfogalmazó cikke szerint ezen tisztségek betöltői mind elfogultak.

„És ez nem vicc” – fogalmazott az elnök –, hozzátéve, hogy maga az EP dokumentum jelöli meg egyetlen bizonyítékként két magánszemély magánvéleményét.

Windisch László szerint szakmaiságát tekintve ezzel egy színvonalat képvisel az EP bizottság jelenlegi jelentésének ÁSZ-ra vonatkozó fejezete is, ami sokkal inkább a kampány-finanszírozás szabálytalanságai kapcsán jelenleg is vizsgálatot folytató Állami Számvevőszék hiteltelenítésére törekszik.

Windisch László kiemelte: továbbra is visszautasítja az ÁSZ függetlenségének csorbítására való irányuló törekvéseket, s vizsgálatait – beleértve a kampány-finanszírozás vizsgálatát is – a jövőben is pártatlanul és a legerősebb szakmai sztenderdeknek megfelelően végzi.