Ellopták Sainz karóráját, a Ferrari sztárja F1-es tempóban csípte nyakon a tolvajokat

Olasz sajtóbeszámolók szerint a 29 éves Carlos Sainz Jr. vasárnap este fél nyolc körül érkezett kocsival egy Milánó belvárosában található étteremhez. A tolvajoknak feltűnhetett, hogy Sainz a csapata Olasz Nagydíjra készült, piros, sárga és fekete színben pompázó pólóját viselte, az elején nagy Ferrari felirattal.

A tolvajok az Armani Hotel közelében környékezték meg a mit sem sejtő F1-es pilótát,

A Ferrari jelen lévő munkatársai, akik az ünnepi vacsorát szervezték, telefonon hívták a rendőröket, akik a szemtanúk személyleírásai alapján a közelben elfogtak és letartóztattak két férfit.

NEW: Here’s an amateur video of Carlos Sainz with the police after the watch theft#ItalianGP #F1

