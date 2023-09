A 100 milliárdhoz közelít a magyar gazdák vesztesége – Ha kell, a kormány önhatalmúlag hosszabbítja meg az ukrán termékek behozatali tilalmát

Százmilliárdhoz közelít a magyar gazdák vesztesége, amit a korábban felhalmozódott ukrán gabona okoz – ezt mondta Jakab István, a MAGOSZ (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége) elnöke az M1-en. Ráadásul tovább nehezíti a helyzetet, hogy 2 hét múlva lejár az ukrán gabona uniós behozatali tilalma. Az agrárminiszter azt ígérte, hogy a kormány megvédi a magyar gazdákat, ezért ha kell, önhatalmúlag is meghosszabbítják az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmát.

Folyamatosan ellenőrzik a határon a magyar hatóságok az Ukrajnából érkező kamionokat. Szakemberek vizsgálják át a gabonaszállítmányokat, majd elektronikus rendszerek segítségével és súlyellenőrzésekkel is követik az útját. Ezzel biztosítják, hogy az ukrán gabona ne maradjon az országban.

Az intézkedést a kormány még áprilisban vezette be azért, hogy védje a magyar piacot az olcsó és kétes minőségű ukrán gabonától. A környező országok is sorra fordultak az Európai Unióhoz azért, hogy segítsék megakadályozni az ukrán gabona beáramlását.

Kapcsolódó tartalom

Az Európai Bizottság május óta határozatban tiltotta meg, hogy szabadon értékesíthető legyen az ukrán gabona Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában, Bulgáriában és Romániában.

Az intézkedések előtt nagymennyiségben felhalmozódott ukrán gabona azonban még mindig jelentősen befolyásolja a hazai piacot.

„Ha megnézzük, akkor közelít a százmilliárdhoz az a veszteség, amit ma a gabonatermesztők és ide értve a kukoricát is elszenvednek”

– mondta Jakab István, a MAGOSZ elnöke.

A MAGOSZ elnöke a magyar gazdákat érintő károkról beszélt az M1-en. Elmondta, hogy bár az aratás közepes termést hozott a gazdáknak, ennek ellenére nem működik a gabonapiac, hiszen a hazai tározókból még nem fogyott ki az alacsony áron felhalmozott ukrán gabona. A hazai termést így egyáltalán nem, vagy csak töredékáron vásárolnák meg a nagykereskedők és a feldolgozók.

Kapcsolódó tartalom

„Ezért mondjuk azt egyébként, hogy kevés a raktár, ha kevés a raktár, akkor ez az ő kezükben egy zsarolási potenciál, mert azt mondja a gazdának, hogy ennyiért megveszem, ha nem akkor vidd ahova akarod. Ilyen helyzetben vagyunk most. A piac áll pillanatnyilag” – mondta a MAGOSZ elnöke,

Jakab István hangsúlyozta:

az Európai Unió a magyar gazdáknak megítélt 6 milliárd forinttal nem gondoskodott érdemben arról, hogy kompenzálja az őket ért károkat.

A kialakult helyzetet súlyosbítja, hogy két hét múlva lejár az ukrán gabona uniós behozatali tilalma, amit ha nem hosszabbítanak meg, akkor az unió részéről ismét szabaddá válik a gazdákat jelentősen sújtó ukrán gabona értékesítése.

Kapcsolódó tartalom

Az agrárminiszter pedig arról beszélt, hogy

„ha szeptember 15-én nem hosszabbítja meg az Európai Unió a behozatali tilalmat, akkor nemzeti hatáskörben mi meghosszabbítjuk”.

Nagy István pénteken a Spirit FM-en számolt be arról, hogy a kormány továbbra is védeni fogja a magyar gazdákat. A miniszter hangsúlyozta, ha kell, akár szabályt is szegnek az érdekükben, és fenntartják az ukrán termékek behozatali tilalmát.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt képünk illusztráció.