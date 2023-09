Rendőrök ügyelnek az iskolák környékén a közlekedési szabályok betartására

Péntektől néhány héten át a rendőrök kiemelten ügyelnek a közlekedési szabályok betartására az iskolák környékén. A vakációról visszatérő, akár nagyobb csoportokban az úttestre lépő gyerekek miatt az autósoknak is jobban kell figyelniük, de a diákok figyelmét is felhívják arra, hogy csak szabályosan, a zebrán, illetve zöld jelzésnél keljenek át az úton.

Országszerte rendőrök segítik a közlekedést az iskolák környékén. A legtöbb városban a polgárőrök is csatlakoztak a közlekedésbiztonsági akcióhoz.

Kecskeméten is a zebráknál irányítják a forgalmat, ezzel is segítik a diákokat, hogy épségben beérjenek az iskolába.

A kiemelt oktatási intézmények környezetében egész szeptemberben fokozott rendőri ellenőrzés lesz a gyalogátkelő helyek környékén.

„Ez annyit jelent, hogy az oktatási idő megkezdésekor, tehát 7 órától 8 óráig, illetve egyes esetekben az iskolaidő végén a délutáni időszakban. Rendőr kolléga áll a kiemelt gyalogátkelő helyek mellett és forgalomirányítással vagy pedig a biztonságos átkeléssel segíti a biztonságos közlekedést” – erősítette meg Dudásné Tóth Erika, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság titkára.

A biztonságos tanévkezdésre figyelmeztet a rendőrség Szegeden is. Csongrád-Csanád vármegyében 31 iskolánál rendőri jelenléttel biztosítják az iskolakezdést, ebből kilenc kifejezetten forgalmas szegedi intézmény, ahol az egyenruhások a polgárőrökkel kiegészülve vigyáznak a gyerekekre.

A polgárőrökkel karöltve

„Természetesen a többi iskola környékén is fokozott figyelemmel leszünk, tehát az átlagosnál sűrűbben fogjuk a többi iskola környékét is ellenőrizni, de ezeknél az iskoláknál minden reggel igyekszünk ott lenni. Hangsúlyoznám a polgárőr kollégáknak a segítségét is, mert sok esetben velük karöltve segítjük a gyermekek biztonságos átkelését” – magyarázta Vad Róbert rendőr őrnagy, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rfk. Balesetmegelőzési Bizottságának titkára.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) egy zuglói általános iskola tanévnyitóján hívta fel a gyerekek, szüleik és tanáraik figyelmét a biztonságos közlekedésre. A fő cél a balesetek megelőzése és a forgalom zavartalanságának biztosítása, de az egyenruhások minden közlekedési szabályszegés esetén intézkedni fognak.

A rendőrök külön felhívták a gyerekek figyelmét arra is, hogy csak a zebrán menjenek át, és csak akkor, amikor zöld a jelzés.

Az elsősök egy különleges pólót és egy kis ajándékcsomagot is kaptak. A pólón olvasható felirattal is arra kérik az autósokat, hogy ilyenkor fokozottan vigyázzanak a gyerekekre.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/Kovács Attila