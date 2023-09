Budapestnek becsengettek: Karácsonyék megbénították a főváros közlekedését a tanév első napján

Közlekedési káosszal indult a tanév idén is Budapesten. Az Origo beszámolója szerint Karácsony Gergely és a városháza elhibázott kerékpárútjai miatt a főváros elesett a tanév első napján. Óriási dugók voltak a nagyobb csomópontokon, így például az Üllői úton, a Váci úton és a Nagykörúton is. A portál hozzáteszi: ennek legfőbb okai a teljesen értelmetlen és kihasználatlan biciklisávok, amiket zöld karókkal választottak el az autósoktól.

Több száz méteres kocsisorokkal, dugókkal és közlekedési káosszal indult a tanév első napja Budapesten a Váci úton és a főváros főbb csomópontjaiban. „Tíz perce állok itt a dugóban. Sajnálom, hogy ez történik itt” – mondta az egyik autós az M1 Híradó stábjának a reggeli dugóban.

Budapest több pontján alakultak ki közlekedési dugók, részben a főváros vezetése által elhelyezett zöld kerékpáros terelőbóják miatt 2023. szeptember 1-jén, a tanévkezdés napján (kép forrása: MTVA)

Amíg az autók percekig araszoltak vagy álltak a dugókban, addig a forgalmi sávokból kialakított kerékpárutakat szinte senki sem használta.

A Karácsony Gergely vezette főváros már zöld oszlopokkal is elválasztotta az autóktól a kerékpárutakat.

Csakhogy – szakértők szerint – a balliberális városvezetés ezzel tovább lassította az autós közlekedést, sőt a mentők, rendőrök és tűzoltók munkáját is megnehezítette.

„Ezek nagyon rosszak, mert lelassítják nagyon a forgalmat. A mentők, tűzoltók, rendőrségnek is hátráltatják a munkáját, úgyhogy nagyon visszatartó dolog” – mondta egy másik autó sofőrje.

Mások szerint

a Karácsony Gergely vezette főváros hadjáratot indított az autósok ellen, ugyanis az elmúlt években olyan intézkedéseket hoztak, amelyek tönkretették a budapesti közlekedést.

Az Origo Budapest több csomópontjáról is felvételeket készített az iskolakezdés reggelén, melyeken egytől egyig a dugókban várakozó autók és buszok látszanak. A hosszú kocsisorok mellett pedig üresek a kerékpársávok, több biciklis az autók között halad. Annyira lassú volt a forgalom, hogy a gyalogosok is az autók között keltek át az úttesten. És a portál fotósai nem csak az Üllői úton, hanem egyebek mellett a Nagykörúton vagy a pesti alsó rakparton is hasonló közlekedési káoszt tapasztaltak.

Ráadásul az autósok életét nem csak a 96 millió forintból létrehozott védett kerékpárutakkal és a város főbb útvonalain felfestett kerékpársávokkal nehezítik Karácsony Gergelyék.

A felújított Lánchidat ugyanis az autósok nem használhatják, emiatt telítettek a környék útjai és nagyobb terhelést kap a Margit híd és az Erzsébet híd is.

De azok sem örülhettek, akik a közösségi közlekedést választották, ugyanis a buszok sem tudtak haladni a torlódó autók miatt. Sőt szeptember 1-től a főváros vezetése drasztikusan megemelte a vonaljegyek árát is. A vonaljegy 350 forint helyett 450 forintba, a buszokon megvásárolható jegy pedig 600 forintba kerül.

Vagyis nemcsak tovább tart egy buszút a dugóban, hanem többet is kell érte fizetni.

A kiemelt kép illusztráció.