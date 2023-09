Egyre több a gerincbeteg Magyarországon, többségük inkább elviseli a fájdalmat

A MozgásKlinika új felmérése abban segít, hogy valós képet kapjunk a hazai mozgásproblémákról. Összesen 1002 embert kérdeztek meg, a válaszadók több mint fele ülőmunkát végez, 56%-uk régóta fennálló mozgásszervi problémával küzd. A válaszokból az is kiderül, hogy a Covid-járvány is sokat rontott az emberek általános egészségi állapotán: a felmérésben résztvevők 30%-a azóta kis mértékben meghízott és több mint felük mozgásszervi panaszokkal is küzd.

Szentiványi Rita gyógytornász-manuálterapeuta szerint a megoldás a tartáskorrekcióban és a test-tudat fejlesztésében rejlik. Ezek olyan apró, ám jelentős lépések, amelyeket akár otthon is bárki elvégezhet. „Talán a felmérés legnagyobb tanulsága, hogy a legtöbben azok sem kezeltetik magukat, akik tudják, hogy van valamilyen fennálló mozgásszervi problémájuk. Ugyan magas százalékban ülőmunkát végzők töltötték ki, és rájuk jellemzőbbek az életvitelből adódó problémák, de a kutatásból az is kiderült, hogy a fizikai munkát végzők betegségei viszont sokkal súlyosabbak is lehetnek – számomra ez is megdöbbentő volt” – mondta Szentiványi Rita gyógytornász-manuálterapeuta, a MozgásKlinika országos franchise-hálózatának alapítója. Félünk orvoshoz menni A szakember szerint szomorú, hogy a legtöbben, bár mozgásszervi panasszal küzdenek, mégsem kezeltetik. Ennek az egyik oka lehet, hogy bár a panasz valós, egyelőre nincs mögötte konkretizált kórkép és kézzelfogható diagnózis, így hajlamosabbak vagyunk a problémát elhanyagolni és inkább tovább éldegélni vele. Ez azonban semmiképpen nem ajánlott, hiszen, ha megvárjuk a nagyobb bajt, sokkal radikálisabb megoldást követel majd meg a helyzet. „A prevenció nagyon fontos lenne, hiszen később már, mikor az MR is kimutatja a gondot, kevés lesz a gyógytorna és radikális orvosi beavatkozásokra lehet szükség. Ha valaki hasonló problémával küzd, gyakori, hogy attól fél, hogy komoly tornagyakorlatokat kellene végeznie, ha szakemberhez fordulna. Ez azonban nincs így: a manuálterápia is rengeteget segíthet, és a páciens részéről csak minimális energiabefektetést igényel” – mondta Szentiványi Rita gyógytornász-manuálterapeuta, a MozgásKlinika országos franchise-hálózatának alapítója. Hozzátette, a felmérés szerint 1002 főből 572 fő jelölt meg porckorongsérvet, porckopást vagy gerincferdülést, és majdnem 100%-uk számára ez jelentősen befolyásolja az életminőséget is. Fontos lenne a hasonló problémákkal szakemberhez fordulni, akitől elsajátíthatjuk a megfelelő tartást, módszereket. Emellett a sok munka mellé minden nap egy kis mozgást is be kellene iktatni a napjainkba, főképp azoknak, akik ülőmunkát végeznek. Ez az öt lépés segíthet A mozgásklinika új, ingyenes programja azoknak nyújt megoldást, akik szeretnének megoldást találni a problémára, ám eddig nem merték rászánni magukat a változtatásra. Ezzel a programmal megelőzhető vagy enyhíthető a derékfájás. Ehhez az alábbi, szakemberek által javasolt listát kell kipipálnunk: Testsúly fokozatos csökkentése. Cél: heti 0,5 kg

Fontos: koplalni nem szabad, az izomtömegből ne veszíts! Fehérjében, B vitaminban és Magnéziumban gazdag diéta Ülőmunka esetén 1-2 óránkét 10 perc nyújtás, séta vagy mozgás Séta. Cél: napi 8000 lépés Rendszeres tornagyakorlatok. Cél: 30 perc hetente 3x A kiemelt kép illusztráció.