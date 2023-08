Tomán Szabina újra meghirdeti mentorprogramját, hogy ezzel is segítse a női vállalkozókat

Ismét elindítja mentorprogramját Tomán Szabina, melyet kifejezetten a női vállalkozók támogatása és segítése érdekében hívott életre.

A Toman Mentor Program arra hívja a lelkes női vállalkozókat, hogy csatlakozzanak és profitáljanak Szabina és a meghívott előadók gazdag tapasztalatából és szakértelméből.

A nőknek helye van az asztalnál

Szabina mélyen hisz abban, egy nő lehet egyszerre sikeres vállalkozó miközben a hagyományos női szerepekben is helytáll. A mentorprogrammal egy olyan környezetet szeretett volna létrehozni, ahol a résztvevők tanulhatnak, növekedhetnek és kibontakozhatnak. A program egyedi lehetőséget nyújt a választott nőknek, hogy személyre szabott iránymutatást, stratégiai tanácsokat és teljes körű betekintést kapjanak általában egy üzleti vállalkozás, ill. a saját vállalkozások különböző aspektusaiba.

Kiket várnak a Toman Mentor Programba?

A programba azoknak a jelentkezését várják, akiknek már működő vállalkozása van, de szeretnének magasabb szintre lépni. A résztvevők esetében nincs megkötve, milyen iparágból érkezhetnek, ill. hány főt foglalkoztatnak. A jelentkezők közül Tomán Szabina és csapata választja majd ki azt a 10 elkötelezett és lelkes női vállalkozót, akik részt vehetnek a programban.

Az előző mentorprogram sikere

„Bevallom a legutóbbi alkalommal különösen meglepő volt, hogy több mint 100 jelentkezés érkezett hozzánk. Nehéz volt választani a tehetséges vállalkozó hölgyek közül, igazán lenyűgöző volt őket egy csokorban látni. A sokszínűség és az elhivatottság, amit a jelentkezők és azután a programban részt vevők megmutattak, rendkívüli inspirációt jelentett számomra is. Tudom, hogy most is az lesz a legnehezebb rész, hogy a sok tehetséges vállalkozó hölgy közül kiválasszuk azt a 10 nőt, akik a programban részt vehetnek. A nagy számú jelentkezés is azt mutatta meg számomra, hogy hatalmas szükség van az ilyen típusú támogatásra és mentorálásra”

Legyél te is a Toman Mentor Program hallgatója

A lelkes női vállalkozók a www.tomanmentor.com oldalon találnak további részleteket a programról és a jelentkezési folyamatról. A jelentkezési határidő szeptember 6-a, a kiválasztott résztvevőket szeptember 12-én értesítik az eredményekről.