Nyakunkon az iskolakezdés: Így válassz laptopot!

Közeledik az iskolakezdés időszaka, és 2023-ban már szinte elengedhetetlen egy számítógép az iskolai feladatokhoz. Nem a hagyományos papír alapon történik a házifeladatok megoldása, hanem kinyomtatva vagy akár PDF formátumban, e-mailen keresztül juttatják el a gyerekek a megoldásokat a tanárnak. A laptopvásárlást pedig nem érdemes halogatni, hiszen iskolakezdésre már feltelepítve és szolgálatra készen kell állnia az új segédeszköznek.

A megfelelő eszköz megtalálása időigényes folyamat. A választás körültekintést igényel, főleg akkor, ha nem vagy biztos a saját vagy gyermeked igényeiben. Némi odafigyeléssel jelentős összegeket spórolhatsz meg, mind rövid-, mind hosszú távon – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

A teljesítmény mérvadó

Eltérő teljesítményű laptopra van szüksége egy általános vagy középiskolás diáknak, illetve egy egyetemi hallgatónak is. Míg az előbbi csoport csupán az alapvető programokat és esetleg néhány alacsony rendszerigényű alkalmazást használ, az utóbbinak már ennél jóval komplexebb feladatai is lehetnek. Egy átlagos diák, aki kizárólag tanulásra használja a laptopját, az Intel Core i3 processzorral felszerelt változatot bátran választhatja. Természetesen elérhetők ennél olcsóbb és gyengébb konfigurációk is, de az olcsóbb darab nem mindig a jobb választás, mert ebben az esetben valószínűleg hamarabb szükség lesz cserére. Egy Core i3-as laptop már hatékonyan alkalmazható összetettebb multitaskingot igénylő feladatokra is, így hosszabb távon ez a választás kifizetődőbb lehet. Lehetővé teszi például a facebookozást, a videós megbeszélést és hasonló tevékenységeket egy időben. Ráadásul az i3-as processzor már képes megbirkózni közép- és alsó kategóriás játékokkal is, ami – persze a tanulást követően- jó kikapcsolódás lehet. Egyetemi hallgatók számára, akik például több szoftvert egyidejűleg futtatnának, az Intel Core i5 vagy Core i7 processzorokat érdemes szemügyre venni. Egy ilyen gép akkor is kiváló befektetés lehet, ha már az első munkahelyre is gondolunk.

Üzleti kategória – az iskolába is

Az üzleti kategóriára jellemző a precíz kidolgozás, a magas minőségű alkatrészek, fejlett technológiák és a számos biztonsági megoldás megléte. A legmegbízhatóbb laptop márkák a kategóriában például a Lenovo, Dell és a HP. Szakmai körökben általában ezeket a márkákat javasolják, és nem véletlenül, hiszen nagy teljesítményük mellett megbízhatóak és strapabíróak.

Olcsó húsnak híg a leve

Az iskolakezdés nem olcsó mulatság, ezért sokan hajlamosak arra, hogy mégis a legolcsóbb akciós laptopok közül válasszanak. Bár elsőre vonzónak tűnhet ez a döntés, gyakran előfordul, hogy az olcsó, bár vadonatúj gépek már az első hetekben nagy csalódást okoznak. Teljesítményük első ránézésre megfelelhet az elvárásoknak, de többnyire csak internetezésre, filmnézésre és általános felhasználásra használhatóak biztonsággal.

„Az olcsó fogyasztói laptopok esetében a gyártók gyakran az anyagminőségen és az összeszerelésen spórolnak. Így lehetnek olcsóbbak, mint például az üzleti kategóriás laptopok, melyek tartósságot és hosszú élettartamot céloznak meg. Az alacsony ár azonban általában hátrányokkal jár: gyengébb hűtőrendszer, törékeny műanyag burkolat, mely könnyen repedezik és karcolódik, rosszabb konstrukciós megoldások” – árulta el Tóth Roland, a Furbify szakértője.

Hozzátette, ha szeretnénk elkerülni ezeket a problémákat, érdemes alaposabban szétnézni a piacon, és jobb minőségű laptopba fektetni a pénzt. A felújított üzleti laptopok például megbízható minőséget nyújtanak kedvező áron!