MÁV: Megkezdődött a 1-es vasútvonal felújításának előkészítése a Biatorbágy-Szárliget szakaszon

Megkezdődött a 1-es számú vasúti fővonal felújításának előkészítése a Biatorbágy-Szárliget szakaszon, a kivitelezés szeptember közepén indulhat – közölte a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták, a hegyeshalmi fővonal Biatorbágy és Szárliget közötti szakaszán a vasúttársaság szakemberei helyszíni bejárást tartottak a kivitelezést végző MÁV Felépítménykarbantartó és Gépjavító (MÁV FKG) Kft.-vel a felújítás műszaki tartalmának pontosításával kapcsolatban.

Hangsúlyozták, hogy

a vonalszakaszon bevezetett óránkénti 100 kilométeres sebességkorlátozás mellett a vasúti pálya továbbra is biztonságosan járható, a felújítás befejezéséig sem kerül veszélybe az utasok és a közlekedés biztonsága, a személyszállító vonatok menetideje pár perccel növekedhet.

Ezen a 29 kilométeres vonalszakaszon az ütemezett, rendszeresen elvégzett úgynevezett kihúzóerő-vizsgálatok megállapították, hogy az idei heves esőzések és az elmúlt hetek meleg időjárása miatt felgyorsult a korábban feltárt állapotromlás üteme, így szükségessé vált az eredetileg a jövő esztendő első negyedévére tervezett felújítási munkák újraütemezése, minél korábbi elvégzése – közölte a MÁV.

A beavatkozást a vasúttársaság által már 2019-ben elkészített, de forráshiány miatt többször elhalasztott infrastruktúrafejlesztési program tervei alapján végzik, a kivitelezést a cég leányvállalata, a MÁV FKG fogja elvégezni.

A műszaki tartalom pontosítása még tart, az érintett vonalszakaszon a többi között megtörténik a felépítmény cseréje, az ágyazat rostálásával együtt.

Jelenleg a vágányzári előkészítés zajlik, a kivitelezés – várhatóan egy-egy vágány folyamatos lezárása mellett – szeptember közepén indulhat meg és várhatóan ez év végéig befejeződik

– írták.

Beszámolójuk szerint a korlátozás idejére a menetrend is módosul, ennek összeállításakor figyelembe veszik, hogy a belföldi távolsági és elővárosi vasúti szegmensben is ez az egyik legsűrűbb vonal, továbbá a napi ingázás mellett jelentős a nemzetközi utasforgalom is.

Azt ígérték, a vonatközlekedés változásáról minél előbb a lehető legszélesebb körű tájékoztatást adják, hogy az utazók erre időben felkészülhessenek.

A vasútvállalatokat a MÁV tájékoztatta a szokásos eljárástól eltérő egyeztetési szándékáról, amelynek során a vágányzárban alkalmazott technológiát részletesen ismertetik. Az árufuvarozó társaságok a felújítási időszakban kerülőúton közlekedtethetik a tehervonatokat – olvasható a MÁV közleményében.

A kiemelt kép illusztráció.