Vitályos Eszter: A bölcsődék vonzóbbá teszik a településeket

A családot alapítani szándékozó, letelepedni vágyó fiatalok és a családosok számára vonzóbbak azok a települések, ahol bölcsőde is van – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Jászjákóhalmán egy bölcsőde átadásán kedden.

Vitályos Eszter szerint a beruházás rendkívül sokat emel a helyiek életszínvonalán is. Ismertetése szerint a kétcsoportos, huszonnégy férőhelyes intézmény csaknem 345 millió forintos beruházással, európai uniós és hazai forrásból készült el.

Kapcsolódó tartalom

Hozzátette:

az új bölcsőde a meglévő óvoda épületével szemben, a település főutcáján épült fel. A teljes kivitelezés mellett bútorok, játékok, eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt.

Vitályos Eszter kiemelte: a magyar kormány számára rendkívüli fontosságú a bölcsődei férőhelyek növelése. Emlékeztetett arra, hogy 2014-ben indították el az átfogó bölcsődefejlesztési programot, melynek köszönhetően – 2010-hez képest – 80 százalékkal sikerült növelni a férőhelyek számát, továbbá emelni tudtak a bölcsődei szakdolgozók bérén.

Kapcsolódó tartalom

Mint mondta,

ennek ellenére „nem dőlhetünk még hátra, van még jócskán mit fejleszteni, elsősorban a szakdolgozók bérezésén”.

Ismertetése szerint jelenleg 58 499 bölcsődei férőhely van az országban, míg 2010-ben 32 ezer volt. Három és félszeresére nőtt a bölcsődei szolgáltatással foglalkozó intézmények száma: 2523 ilyen intézmény, illetve szolgáltatási hely működik jelenleg az országban, ezek mellett még vannak minibölcsődék is – közölte.

Kapcsolódó tartalom

Elmondta, 988 településen van már bölcsődei szolgáltatás, 2010-ben csak 326 településen működött. Jelenleg is több mint 13 ezer bölcsődei férőhely kialakításán munkálkodik a kormányzat a településekkel, hazai és európai uniós források bevonásával – fűzte hozzá.

A cél az, hogy minden olyan helyen, ahol igény van rá, működhessen bölcsődei szolgáltatás, hogy azok az édesanyák akik vissza szeretnének térni a munka világába, gond nélkül meg tudják ezt oldani

– mondta Vitályos Eszter.

Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője is azt hangoztatta, hogy „ahol bölcsőde van, ott a településnek van jövője”.

Kapcsolódó tartalom

A községet érintő fejlesztéseket sorolva egyebek mellett beszámolt arról, hogy felújítottak két óvodát, továbbá korszerűsödött a régi iskola, megújult a templom, a temetőkerítés, valamint elkészült a Jászjákóhalmára vezető 31-es út és a települést Jásztelekkel összekötő út is.

Terjéki Tünde, a mintegy háromezer lakosú Jászjákóhalma polgármestere (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy

1991-ig működött bölcsőde a településen, és 32 év elteltével a növekvő gyermeklétszám miatt újat kellett építeni.

Elmondta, 2019-ben pályázott az önkormányzat a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül bölcsődeépítésre, melynek köszönhetően első körben 240 millió forint európai uniós támogatást kaptak a projektre.

Kapcsolódó tartalom

A közbeszerzést követően újabb 51 millió forintos támogatásra volt szükség, amelyet – előre nem várt körülmények miatt – újabb 53 millió 800 ezer forintos támogatási kérelem benyújtása követett – számolt be, hozzátéve, hogy így összesen 344 millió 800 ezer forintos támogatásból készült el a most átadott bölcsőde.

Közölte, az udvarhoz közvetlenül is csatlakozó két csoportszobát, korszerű melegítőkonyhát alakítottak ki és a forrásból fejlesztő játékokat is vásároltak. Az épület mellett parkoló épült, egy része mozgáskorlátozottaknak. Kitért arra is, hogy bölcsőde működtetését öt új dolgozó segíti.

A kiemelt kép illusztráció.