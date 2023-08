Elege lett a vitából, gázpisztollyal és viperával támadt kollégájára egy salgótarjáni fodrász

A Salgótarjáni Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt állítja bíróság elé azt a férfit, aki gázpisztollyal és viperával támadta meg kollégáját, majd halálosan megfenyegette.

Az ügyészség közleménye szerint a fodrász tavaly július 22-én felkereste a kollégáját a munkahelyén.

Mivel aznap már korábban is vitáztak, ezért indulatosan érkezett és azonnal szidalmazni kezdte a férfit, majd elővett egy viperát és felé csapott. A férfiak dulakodni kezdtek, egy érkező vendégnek kellett őket szétválasztania.

A megtámadott férfi és a vendég végül kilépett a szalonból, de a vádlott utánuk ment,

gázpisztolyt rántott elő az övtáskájából, majd odakiáltott a kollégájának, hogy „szétlövi a fejét”.

Ezután a vendéget is megkergette a veszélyes kézifegyverrel. Meg is akarta ütni, de a férfi a fodrásszal együtt az autójába menekült. A támadó megrugdosta a kocsi karosszériáját, a viperával pedig betörte a szélvédőt, majd távozott, de eközben még a fodrászszalon ajtajának üvegét is berúgta.

A felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével megvádolt támadó több mint 35 ezer forintos kárt okozott.

Az ügyészség felfüggesztett börtönt kért a büntetlen előéletű támadóra.

