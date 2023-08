Szinte lehetetlen hibázni vele: egyre több magyar konyhában van lassú főző

Bár Európa más országaiban már régóta ismert és népszerű a lassú főzőedények fogalma, Magyarországon mostanában kezdik felfedezni az emberek ezt a termékkategóriát. A Google Trends adatai alapján itthon is csúcsokat döntöget az érdeklődés iránta, ami nem véletlen, ugyanis a slow cooker általában kevesebb energiát használ fel, mint a hagyományos főzési módszerek, ezért hosszú távú energia megtakarítást jelenthetnek. A lassú főző ráadásul azok számára is ideális választás, akiknek nincs annyi tapasztalata a konyhaművészet terén.

Magyarországon is egyre többen tapasztalják meg a lassú főzőedények számtalan előnyét, ez rajzolódik ki egyértelműen a Google Trends statisztikáiból. Hegyi Szilvia, a Cosori hazai márkavezetője arról beszélt, a legnépszerűbb keresőportálon augusztusban némi túlzással az egekbe szöktek a keresések a slow cooker kifejezésre, amiből azt a következtetést lehet leszűrni, hogy egyre többen érdeklődnek Magyarországon is ezen korszerű konyhai eszköz iránt. Szintén erre utal, hogy a Cosori Slow Cooker hazánkban bekerült a top 3 bestseller modellbe a cégnél az online értékesítésben.

A lassú főzők egyik fő jellemzője, hogy egyetlen gombnyomással beállíthatjuk az elkészítendő étel típusát és fokozatát, majd utána a készülék gondoskodik a többiről. Így nincs szükség rá, hogy órákig a konyhában tartózkodjunk, vagy, hogy folyamatosan figyeljük és kavargassuk az ételt.

A lassú főző lehetővé teszi továbbá, hogy az ételt hosszú órákon át főzzük alacsony hőfokon anélkül, hogy folyamatosan felügyelnünk kellene, ami a rohanó világban sokak számára felbecsülhetetlen értékkel bír.

Fontos, hogy mielőtt lassú főzőt vásárolnánk, mindenképpen döntsük el, mely extra funkciók elsődlegesek a számunkra. Sok lassú főző – köztük a Magyarországon augusztus 14-től elérhető Cosori Slow Cooker modellje is – rendelkezik melegentartó funkcióval, ami lehetővé teszi az étel hosszú ideig történő melegen tartását anélkül, hogy túlfőzné.

Ez kiváló opció, ha nem mindenki ugyanabban az időpontban szeretne étkezni. Az időzítő funkció segítségével pedig könnyedén beállíthatjuk, hogy mikor legyen elkészítve az előre bekészített étel, így a hosszú munkanapokon sem kell aggódnunk a vacsora elkészítése miatt.

A lassú főzés hosszú és alacsony hőfokon történik, ami lehetővé teszi az ételeknek, hogy lassan párologjanak és ízletesek legyenek. Az ízek és aromák mélyebbek és gazdagabbak lesznek, ami különösen a pörköltök, levesek és egyéb hosszú főzési időt igénylő ételek esetében előnyös.

Emellett könnyen tisztítható is, mivel az összes alkatrész rozsdamentes acélból készült, és a mosogatógépbe is betehetőek.

„A lassú főző azok számára is ideális választás, akik nem annyira jártasak a főzés terén. Saját tapasztalatból tudom, hogy ez a készülék szinte lehetetlenné teszi a hibázást. Mindemellett, a tapasztaltabb konyhatündérekkel is megesik, hogy a sok teendő mellett vagy a nagy rohanásban valamit elfelejtenek, elrontanak vagy esetleg odakapatják az ételt. Ez a slow cookerrel nem fordulhat elő” – mutatott rá Hegyi Szilvia, a Cosori márkavezetője.

Mivel az eszköz a konyhában általában szem előtt van, emiatt fontos a termék esztétikus kialakítása is. A hazai piacra augusztusban bevezetett Cosori Slow Cooker egyik kiemelkedő jellemzője pedig pont az elegáns design is. Így nemcsak a funkcionalitásban, de a megjelenésében is dekoratív, abszolút modern hatást kelt.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Shutterstock)