M4 Sport: Több mint 2,9 millióan kapcsolódtak be az atlétikai világbajnokság közvetítéseibe

Vasárnap véget ért a budapesti atlétikai világbajnokság, aminek minden pillanatát követhették a szurkolók az M4 Sporton, a Kossuth Rádióban és az m4sport.hu oldalon. Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye a közmédia sportcsatornáján is rekordokat döntött. A kilenc nap alatt több mint 2,9 millióan kapcsolódtak be a vb eseményeibe, négy nap is piacvezető volt a csatorna. Ezek voltak a csatorna indulása óta a legnézettebb atlétikai közvetítések hazánkban.

(Fotó: MTVA) Rekordok születtek a Nemzeti Atlétikai Központban és az M4 Sporton is Augusztus 19 és 27. között az M4 Sport és az M4 Sport+ több mint 90 órában foglalkozott az atlétikai világbajnokság eseményeivel. Az esti események tömegeket ültettek a televíziók elé, 900 ezer és 1,1 millió között volt a közvetítésekbe bekapcsolódók száma. A világbajnokság kilenc napjából négy alkalommal is piacvezető volt Magyarország legnézettebb sportcsatornája. Egy néző átlagosan 11,5 órát látott a vb eseményeiből. A legnézettebb esemény A világbajnokság legnézettebb eseménye a férfi kalapácsvetés döntője volt. 569 ezer néző, a televíziónézők 19,2 százaléka a szurkolt Halász Bencének a döntőben, de félmillió feletti nézettséget hozott a férfi 100 méteres síkfutás és a férfi gerelyhajítás döntője is. Az m4sport.hu dedikált aloldalán 268 ezer egyedi látogató fogyasztotta a világbajnokság tartalmait. A budapesti világbajnokság eseményei voltak a legnézettebb atlétikai közvetítések az M4 Sport csatorna történetében. Székely Dávid: Ez az első alkalom, hogy nincs bennem hiányérzet „Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy mind a négy hétvégi napon piacvezető volt az M4 Sport, és közel hárommillió ember nézett bele az atlétikai vb közvetítéseibe. A mi kollégáink döntötték el az elsőtől az utolsó kockáig, hogy mi kerüljön adásba. Ez az első olyan sportesemény, ami után nincs bennem hiányérzet. Nagyon magasra tette Budapest a lécet, és az lesz a legfontosabb feladatunk a közmédiában, hogy az emberek továbbra is kövessék az atlétika eseményeit” – értékelte Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója a vb-t az M1-en. A jövőben is az M4 Sport közvetít minden kiemelt atlétikai versenyt 2029-ig a Gyémánt Liga-sorozatokat és a világbajnokságokat is az M4 Sporton követhetik. A kínálatban szerepel még három utcai futó- (2025, 2027, 2029) és három U20-as (2024, 2026, 2028) világbajnokság, továbbá három-három csapat gyalogló- (2024, 2026, 2028), mezeifutó- (2024, 2026, 2028) és váltó-vb (2025, 2027, 2029). Valamint a MTVA rendelkezik valamennyi Európa-bajnokság közvetítési jogával 2027-ig, és ugyancsak a közmédia csatornáin lesznek láthatók az olimpiák is 2032-ig. Kapcsolódó tartalom Az MTVA közvetíti 2029-ig a világbajnokságokat, a Gyémánt Liga és a Continental Tour versenyeit Az MTVA közvetíti 2029-ig az atlétikai Gyémánt Liga-sorozatot, az összes sportági világbajnokságot és a Kontinentális Sorozat arany fokozatú versenyeit. Az M4 Sport összefoglalóját a világbajnokság legjobb pillanatairól itt tekinthetik meg.