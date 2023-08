Államtitkár: Cél megtalálni a legtöbb tehetséges fiatalt

A fiatalokért felelős helyettes államtitkár a lehető legtöbb kiemelkedően tehetséges fiatal megtalálásának fontosságáról beszélt hétfőn Szolnokon, a Czeizel Endre Emlékkonferencia – Középpontban a tehetség elnevezésű rendezvényen.

A tehetséggondozás új irányai Magyarországon című előadásában Nagy-Vargha Zsófia elmondta: a 2008-ban létrehozott Nemzeti Tehetség Program egy évvel ezelőtt került a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz, és az állam egyre több forrást tud biztosítani a program működésére.

Közölte: jelenleg mintegy 4,5 milliárd forint áll rendelkezésre a tehetségek támogatására, ebből 1 milliárd a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramra.

Beszámolt arról is, hogy a Nemzeti Tehetség Program számos ösztöndíjlehetőséget kínál a fiataloknak, a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjra például már nyolcéves kortól lehet pályázni. Kitért arra, hogy tehetségpontok működnek, és a határon túli magyar tehetségek is pályázhatnak ösztöndíjakra.

Számos szakmai program valósul meg a Nemzeti Tehetség Központban

– mondta. Példaként említette a Snétberger Zenei Tehetség Központot, ahol olyan, hangszeren játszó gyerekek után kutatnak, akik hátrányos helyzetük miatt a képességeiktől messze elmaradó oktatásban részesülnek.

Megemlítette, hogy működtetnek Londonban is egy tehetségközpontot, ahonnan a magyar fiatalok a tudásukat a remények szerint majd „haza tudják csatornázni”.

Nagy-Vargha Zsófia utalt arra, hogy a Nemzeti Tehetség Központ korábban a köznevelési intézményekbe vitt egy teszten alapuló „tehetségazonosító eszközrendszert”. Ezt a Nemzeti Tehetség Program „leporolja”, és szeretnék ősszel száz köznevelési intézménybe ismét bevinni a mérőeszközt, amely megmutatja, hogy miben tehetséges, merre orientálódik egy-egy gyermek.

Szeretnének továbbá egy minden társadalmi réteg számára nyitott és átlátható rendszert létrehozni – ismertette. A Tanítsunk Magyarországért program lényegének nevezte, hogy az ország minden szegletébe, olyan helyre is eljussanak, ahol nehezen fedezik fel a tehetséget.

A Nemzeti Tehetség Program hálózata, a minősített tehetséggondozó műhelyek rendszere 43 középfokú oktatási intézményből áll – közölte, hozzátéve: az intézmények megpályázzák a címet, és kapnak plusztámogatást, hogy az ott dolgozó pedagógusok a saját diákjaikkal belátásuk szerint foglalkozzanak; eszközöket vásárolhatnak, pluszjuttatást kaphatnak tehetséggondozásra.

Nagy-Vargha Zsófia további célnak nevezte, hogy a tehetségek hasznosuljanak is. A Start ösztöndíjprogramban például a fiatal, vállalkozó affinitással rendelkező tehetségeket támogatják nemcsak anyagilag, hanem képzéssel is. Szeretnék ezt a programot a középiskolákba is bevinni – jelezte a helyettes államtitkár.

Kitért arra is, szeretnének olyan „erőforrástérképet” létrehozni, amely segít abban, az adott gyermek és családja is lássa, hogy az adott régióban milyen lehetőségek vannak tehetséggondozásra. Az adatok felvétele már elindult, a tervek szerint ebből lesz egy felhasználóbarát applikáció, weboldal, ahol majd tájékozódni lehet – tette hozzá.

Azt mondta, emellett az idei év az új tehetséggondozó programokról is szól. Szeretnének ősztől nagyobb hangsúlyt fektetni a természettudományos tárgyakra, lesznek majd pályázható programok. Azt tervezik továbbá, hogy minél több versenylehetőséget biztosítanak Magyarországon a fiataloknak, például megrendezik 2024-ben az ifjú fizikusok világversenyét.

Szólt arról is, hogy a KIM a Nemzeti Tehetség Program részeként tehetséggondozó tanároknak létesített ösztöndíjat. Az érintett pedagógusok havonta nettó 75 ezer forint ösztöndíjra pályázhatnak, ez 10 hónapon át, szeptembertől júniusig jár.

A felhívásra középfokú oktatási intézményben legalább három éve dolgozó matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, informatika, magyar nyelv és irodalom, történelem vagy ének-zene szakos tanárok jelentkezhetnek.

A most kezdődő tanévben több mint 1600-an élhetnek majd a lehetőséggel.

Az eseményen jelen volt Czeizel Benjamin, Czeizel Endre unokája, Kállai Mária, a térség fideszes országgyűlési képviselője, a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács elnöke; Szalay Ferenc (Fidesz-KDNP), Szolnok polgármestere és Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke is.

A konferenciát a Magyar Tehetséggondozó Társaság, a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács, a Szolnoki Tankerületi Központ és a szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola szervezte.