Ilyen még nem volt atlétikai vb-n: az amatőr sportolók is ugyanazon az útvonalon haladtak, mint a maratonisták

Több ezer futó állt rajthoz az atlétikai világbajnokság utolsó napján. Az amatőr sportolók 6 kilométert futottak a maraton útvonalán. De sokan neveztek a 2023 méteres távra is. A szervezők azt mondták: óriási sikert hoztak a vb kísérőprogramjai.

Hősök a startvonalnál, a Hősök terén: ezrek vágtak neki a távnak – így indult a Hősök futása a vb zárónapján.

A nevezők pontosan ugyanazon az útvonalon haladtak, mint reggel a maratonisták. Ilyen eddig még sohasem volt atlétikai világbajnokságon.

„Az amatőr versenyzők 6 kilométert futottak. Az eredetileg 10 kilométerre tervezett távot a szervezők – a rekkenő hőség miatt – ennyire rövidítették le, hogy mindenki biztonságban célba érhessen” – mondta a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, aki maga is teljesítette a távot.

Kapcsolódó tartalom

„Készültünk rengeteg vízzel, megnöveltük a frissítő állomások számát és azt kértük a korábban nevezettektől, hogy csak olyanok álljanak rajthoz, akik az elmúlt hetekben nagy melegben futottak már és úgy érzik, hogy a szervezetük fel van készítve egy ilyen fajta megpróbáltatásra, mert az indulók egészsége és a biztonsága a legfontosabb” – mondta Németh Balázs, Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

A kánikula azonban úgy tűnik, senkinek sem szegte kedvét. Míg a futók a pályán, addig lelkes szurkolótáboruk a lelátókon és a pálya mellett izgult értük. Zúgott a tömeg végig az Andrássy úton. Többen meg is örökítették a legszebb pillanatokat.

Ez a verseny – akárcsak a maraton, a Hősök teréről indult, végig az Andrássy úton. A mezőny elhaladt az Opera és a Szent István Bazilika előtt, majd a versenyzők onnan fordultak vissza.

Kapcsolódó tartalom

A leggyorsabb egy ír versenyző volt.

„Azt hiszem, amikor eljössz a Világbajnokságra, és nézőként látod a világ legjobbjait, az arra ösztönöz, hogy te is versenyezz. A világbajnokság remek alkalom, és a bajnokság is kiváló légkört teremt. Ezt ki akartam használni, és azt is, hogy Magyarország támogat” – mondta az első helyezett.

Hamar célba ért Kovács Kokó István, az esemény nagykövete is, aki azt mondta: óriási lehetőség volt futni a maraton útvonalán.

„Én nagyon – nagyon szeretem az utcai futást, a tömegfutást, és ez egy gyönyörűszép rendezvény volt, rengeteg őrült ember van még rajtunk kívül, külföldi és magyar egyaránt, aki vállalta ezt az igencsak komoly megpróbáltatást, bár lerövidítették a távot, de a hőmérsékleten nem sikerült javítani, ugyanolyan kemény volt” – mondta az olimpiai, világ- és Európa-bajnok ökölvívó.

Alig értek célba a hősök, már készülődtek is az újabb indulók. Ezrek várakoztak a kijelölt útvonalon. Ők az évszámot futották le: egy 2023 méteres távot. Volt, aki először állt rajthoz.

Több ezren vállalkoztak az atlétikai vb utolsó napján, hogy valamelyik távot teljesítsék: leginkább azért, hogy ők is részesei lehessenek ezzel a világbajnokságnak.