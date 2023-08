Orbán Viktor: Megvan a terv arra, hogy Magyarország gazdag, erős és tiszteletreméltó legyen

Magyarnak lenni nem véletlen, hanem feladat, küldetés, valószínűleg a világ egyik legszebb küldetése – ezt mondta Orbán Viktor Tihanyban, a nyárzáró Tranzit fesztiválon. A miniszterelnök úgy fogalmazott: egyetlen esetben nem tűnik el, amibe születtünk, a magyar nyelv, a magyar kultúra és vele a legalább 1100 éves magyar államiság története, ha mi fenntartjuk. Orbán Viktor azt mondta: a kétharmad áll, mint a cövek, és innen még a végét sem látni.

A magyaroknak van néhány olyan erőssége, amit győzelemre lehet váltani, sikerre lehet váltani. Szerintem az egyik a sajátos kulturális identitásunk.

„Magyarnak lenni egy küldetés, valószínűleg a világ egyik legszebb küldetése”

– ezt mondta Orbán Viktor Tihanyban a nyárzáró Tranzit fesztiválon. A miniszterelnök hozzátette, minél inkább olyan emberek születnek és nőnek fel Magyarországon, akik azt gondolják, hogy magyarnak lenni jó, fantasztikus kivételes és kötelesség adódik belőle, amit jó teljesíteni, jó szolgálni a hazát, akkor sokan leszünk.

„Van egy olyan kultúra aminek az alapja egy olyan nyelv, amit azokon kívül akik magyarnak születtek mások nem értenek. Nem is tudják fönntartani. Tőlük aztán ez el is tűnhet. Egyetlen esetben nem tűnik fel amibe születtünk, a magyar nyelv a magyar kultúra, és vele a legalább 1100 éves magyar államiság története, és ez a lehetőség hogy magyarrá váljanak a gyermekeink előrefele sok ezer évre remélhetőleg, ez egyetlen esetben nem tűnik el, ha mi fönntartjuk” – fogalmazott a kormányfő.

Majd azt is elmondta:

„megvan a terv arra, hogy Magyarország gazdag, erős és tiszteletreméltó legyen”.

Orbán Viktor hozzátette: a terv már 2010-ben is megvolt, az ország pedig ebbe az irányba is halad. „A terv továbbra is működik, de kell hozzá még tíz év” – jelentette ki.

„Ennek megvalósításában az ország nagy része is részt vesz, azért lettünk erősebbek, mert míg 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott, mára már 4,8 millióan” – mondta.

A miniszterelnök a magyarok erősségének nevezte a sajátos kultúrát, az identitást, a nyelvet. Kreatívnak nevezte a magyarokat és gyors észjárásúnak. Kijelentette azt is: számára a politika a közös cselekvés képessége. Ha pedig ez a nemzet adottságaival párosul, „akkor királyság van, akkor mindent helyrehozunk, amit elrontottak előttünk”.

A kormányfőt kérdezték a jövő évi európai parlamenti választásokról is. Orbán Viktor azt mondta, a jövő évi EP választás legfontosabb kérdése, hogy a globalisták, vagy a szuverenisták határozzák meg a következő öt évben, hogy merre haladjon Európa.

A kormányfő kiemelte, Magyarország az erős szuverén államok Európájában lehet sikeres.

„Ennek a választásnak az a tétje, hogy a harc színterét áttegyük Brüsszelbe. Nekünk ezt a csatát az EP-ben kell megnyerni, az EB-ben kell megnyerni, a Tanácsban kell megnyerni, a harc színtere az európai intézmények világa helyre kell állítani az egyensúlyt, mert egyébként létrejön egy európai egyesült államok szerű birodalom és abban a magyarok nem járhatnak jól” – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor beszélt az orosz-ukrán háborúról is. Kifejtette, a jelenlegi brüsszeli vezetés ahelyett hogy lokalizálta volna a konfliktust, globalizálta azt, fegyvereket, pénzt küld Ukrajnának, szankciókat vezet be, csak hogy az elmúlt hónapok azt mutatják, ez nem kényszeríti térdre Oroszországot.

„Elküldtünk eddig 70 milliárd eurónyi pénzt, és most éppen azt vitatjuk, hogy küldjünk e újabb 50 milliárdot aztán még a Jóisten tudja mennyit miközben egyébként az EU gazdaság olyan súlyos bajokkal küzd hogy minden egyes pennyre szüksége volna, hogy visszanyerje versenyképességét” – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor a kormány mögötti parlamenti többségről – felidézve a 11 évvel ezelőtti Tranziton elhangzott gondolatait – azt mondta: „a kétharmad áll, mint a cövek és innen még a végét sem látni.”

