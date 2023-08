Extrém meleg, óriási szurkolótömeg és egy különleges útvonal – ilyen volt a hangulat a női maratonfutáson

Extrém melegben futották le a távot délelőtt a női maratonfutók a budapesti világbajnokságon. A hőség ellenére tömegek mentek ki, hogy élőben buzdítsák a sportolókat. Az útvonal különleges volt: a Hősök terétől indultak, át a Lánchídon, egészen a Budai Várig. A szervezők ugyanis azt szerették volna, hogy Budapest nevezetességeit láthassa élőben a világ a tévéközvetítésben.

47 ország, 78 sportolója vágott neki a világbajnokság női maratoni futóversenyének. Pontban reggel 7 órakor rajtolt el a női maratonfutás mezőnye a Hősök teréről. Így kezdődött az atlétikai világbajnokság utolsó hétvégéje Budapesten. A hazai közönség két magyar sportolónak is szoríthatott: Kovács-Garami Katalin és Szabó Nóra is a világ legjobbjai között futott.

Szurkolókból nem volt hiány. Az Andrássy út mindét oldalán tömött sorokban álltak az emberek.

Turisták ezrei érkeztek Budapestre. Sokan zászlókat, táblákat a magasba emelve buzdították kedvencüket.

A nézők tapsoltak, fütyültek és énekeltek is azért, hogy a mellettük elhaladó kedvencüknek erőt adjanak.

A versenyzők extrém melegben futottak, ezért folyamatosan hűtötték magukat. A szervezők pedig nemcsak a hűsítő pontokra figyeltek, hanem arra is, hogy a verseny alatt fesztiválhangulatot alakítsanak ki a fővárosban.

A Clark Ádám téren a Magyar Honvédség zenekara szórakoztatta a közönséget és a sportolókat. Az Operánál pedig Miklósa Erika énekelt.

A tévé képernyők előtt több mint egy milliárdnyi ember figyelt Budapestre ezekben az órákban. Közben a közvetítésen Budapest legszebb részeit lehetett látni. A szervezők igyekeztek minél több nevezetességet megmutatni a világnak.

„Budapest idén 150 éves, én azt hiszem, hogy fontos volt, hogy a legszebb arcát mutassuk ennek a városnak. Sok szép arca van, büszkék vagyunk arra, hogy itt kerül megrendezésre ez a verseny”

– fogalmazott Schmidt Ádám sportér felelős államtitkár.

A versenyzők a Hősök teréről indultak, majd az Andrássy úton futottak végig. A mezőny érintette a Magyar Állami Operaházat, a Szent István Bazilikát, de a futók felmentek a Lánchídra is. Így jutottak el Budára, ahonnan visszafordultak a belváros felé.

A verseny idejére ezt az útvonalat lezárták a forgalom elől. És a közösségi közlekedésben is változások léptek életbe. Ezeket a BKK weboldalán és a BudapestGO applikációban is nyomon lehet követni.

Erre pedig vasárnap is szükség lehet. A nők után ugyanis reggel a férfiak is rajthoz állnak. Szurkolókra pedig vasárnap is szükség lesz, hogy a helyszínen buzdítsák a világ legjobb maratonfutóit.