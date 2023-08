A Nemzeti Atlétikai Központot és az Országházat is meglátogathatták ukrajnai diákok

Nehézsorsú fiatalokat láttak szombaton vendégül a Nemzeti Atlétikai Központban. Háromszázötven gyerek érkezett Ukrajnából azért, hogy kedvenc sportolóinak szurkolhasson. Megnézhették például verseny közben a diákolimpikonokat.

A pillanat, amikor egy egész stadion gyerekekért szurkol. Ezek a fiatalok a diákolimpiák legjobbjai. Az volt a jutalmuk, hogy váltót futhattak, nem is akárhol, az atlétikai központban.

Nem csekély szurkolótáboruk akadt, köztük a Rákóczi táborosok. Háromszázötven gyerek Ukrajnából érkezett azért, hogy részt vegyen az atlétikai világbajnokság szombati versenyein.

A Rákóczi Szövetség szervezésében 350 ukrajnai diákot hoztak el Budapestre, hogy legalább egy kis időre elfeledtessék velük a háború borzalmait.

„Nagyon reméljük, hogy ez a magyarországi pár nap, amit itt tölthetnek, adott esetben itt az atlétikai világbajnokságon, illetve a hét további részében Sátoraljaújhelyen, az valamit pótolni fog, egy kis felszabadultságot, egy kis jókedvet, egy kis boldog élményt nyújt” – mondta Csáky Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke.



Kapcsolódó tartalom

A program a Parlamentben folytatódott: a főlépcsőn szinte senki sem hagyta ki a fotózkodást, és a szent korona is teljesen elbűvölte a gyerekeket. Az ukrán diákokat anyanyelvükön köszöntötte az ukrán nemzetiségi szószóló, aki megköszönte a magyar kormány támogatását.

„Magyarország és a magyarok támogatják Ukrajnát. Nagyon-nagyon sok embert ismerek, akik segítenek Ukrajnának, és azoknak az ukránoknak is, akik itt élnek. Magyarország Ukrajna számára baráti ország” – jelentette ki Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló.

Panyi Miklós a miniszterelnökség államtitkára az M1-nek azt mondta: az elmúlt másfél évben több mint egymillióan érkeztek Magyarországra, köztük több ezer gyermek.

Kapcsolódó tartalom

„Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a háború egyik legnagyobb kárvallottjai a gyermekek, ezért a gyermekekre külön hangsúlyt kell fektetni és azt gondolom, az is külön jó, hogy ebben nemzeti konszenzus is van, a magyar kormány, ahogy eddig is továbbiakban is mindent megtesz ezeknek a programoknak a fenntartására” – fogalmazott Panyi Miklós.



De nemcsak a fővárosban, a Balatonon is szerveztek programokat nehézsorsú fiataloknak a nyáron.

Összességében 13 ezernél is több hátrányos helyzetű diák táborozhatott idén nyáron Magyarországon.

„Még ötszáz ukrán és nyolcszáz kárpátaljai gyereket is táboroztatunk a balatoni Erzsébet-táborokban. A táboroztatáson túl számos más módon is segít Ukrajnának, történelmünk legnagyobb humanitárius segítségnyújtását hajtjuk végre” – közölte Pál Norbert kormánybiztos.



Kapcsolódó tartalom

A kormánybiztos szerint a háború kitörése után több mint 1 millió 180 ezer menekülő jött Magyarországra, közülük 600 ezren kértek segítséget a pályaudvarokon vagy például a karitatív szervezeteknél.