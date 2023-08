Orbán Viktor: Törökország kulcsszereplő az energiaellátás szempontjából

Kulcsszereplőnek nevezte Törökországot a jövőbeni energiaellátás szempontjából Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő kiemelte: Törökország és Erdogan elnök „markában” van ma a csap.

Minden gáz, amit be tudunk hozni, az Törökországon keresztül jön, „ha elzárja, nincs gáz, ha nyitva van, van gáz” – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve: ezért a törökökkel mindenképpen meg kell állapodni, jóban kell lenni, meg kell adni nekik a tiszteletet és együtt kell velük működni más területeken is, ha azt akarjuk, hogy nekünk kedvező energiaelbírálásban legyen részünk.

Orbán Viktor beszélt arról a kidolgozás alatt álló nagy programról is, miszerint Azerbajdzsánban termelnének óriási mennyiségben elektromos áramot, majd Grúzia, Románia bevonásával, tenger alatti vezetéken hoznák át Magyarországra. Ezzel négy ország együttműködésével olcsón tudnának áramot behozni – közölte.

Kitért továbbá a Katarral való tárgyalásokra is, annak érdekében, hogy a hajón szállítható gázból az európai államok is vásárolhassanak. Ő is tárgyalt ebben az ügyben három körben, és megegyeztek – jelezte.