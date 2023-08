MTÜ: Százmilliók követik a Budapesten forgatott kínai valóságshow epizódjait

Adásba került a „Chinese Restaurant” című kínai valóságshow első része, amelynek forgatási helyszíne Budapest – tudatta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pénteken.

A közlemény szerint a sorozat már a felvétel alatt kiemelkedő nemzetközi érdeklődést váltott ki, indulásának első hetében több mint 160 millióan követték, hogy a milliós követőtáborral rendelkező ázsiai hírességek milyen vendéglátónak bizonyulnak. A sztárok mellett a budapesti látványosságok és a magyar gasztronómia is fontos szerepet kapnak az epizódokban – tették hozzá.

Mint írták, számos európai és ázsiai ország szeretett volna a műsornak otthont adni, a produkció végül Magyarországot választotta az MTÜ munkájának köszönhetően.

Az egyik legnagyobb kínai tartomány elsőszámú kereskedelmi csatornáján, a Hunan Satellite TV-n futó sorozatot június és július között vették fel egy külön erre a célra kialakított, Duna-menti budapesti étteremben.

A közlemény szerint a produkció rendkívüli népszerűsége már az előkészületek során megmutatkozott: a helyszín bejelentését követően számos kínai rajongó váltott repülőjegyet, hogy a magyar fővárosban találkozhasson kedvencével.

Úgy folytatták, hogy a korábbi évadokban a csatornához tartozó médiafelületeken megjelenő tartalmak milliárdos eléréseket produkáltak, így várható volt, hogy százmilliók követik majd a valóságshow következő adásait is.

A számos budapesti tájat, látványosságot bemutató nyitó epizódot egy hét alatt több mint 160 millióan tekintették meg a televízió internetes csatornáján, így a főműsoridő legnézettebb tartalma volt. Ezen felül a legnagyobb közösségi média felületeken is a legkeresettebb szórakoztató tartalom volt ebben az időszakban – fűzték hozzá.

„Kiemelkedő siker, hogy számos, nemzetközi viszonylatban is rendkívül kedvelt ázsiai és európai nagyvárost is magunk mögé utasítva Budapestre tudtunk csábítani egy ilyen népszerű produkciót. Hiszen egy televíziós sorozat képes könnyűszerrel felkelteni a figyelmet hazánk iránt. A korábbi évadok tapasztalatai alapján a Chinese Restaurant jelentős hatással lehet az Ázsiából érkező turisták úti célválasztására. A sorozatnak köszönhetően százmilliók nézhetik meg Magyarország olyan ikonikus turisztikai helyszíneit, mint a Magyar Állami Operaház, a Duna-part, a Budai Vár vagy a Gödöllői Kastély. Külön öröm volt számunkra, hogy a megfelelő forgatási helyszínek kiválasztásában a Magyar Turisztikai Ügynökség nyújthatott teljeskörű segítséget. Emellett hatalmas lehetőség, hogy Magyarország gasztronómiája is szerepet kapott a műsorban” – emelte ki a közleményben Jakab Zsófia, az MTÜ marketing- és kommunikációs vezérigazgató-helyettese.

A forgatás során a 20 sztár és a 200 fős stáb 21 napon keresztül önállóan látta el az összes, vendéglátással kapcsolatos feladatot,

az alapanyagok beszerzésétől, az ételek elkészítésén át a felszolgálásig, így a forgatás miatt Magyarországra utazó rajongók akár a Vásárcsarnokban is találkozhattak kedvenceikkel, amint éppen friss zöldségeket válogatnak az aznapi menühöz.

A hetedik évad további epizódjai hetente kerülnek majd adásba, az ismétlések Kínában a Mango TV online csatornáján, Európában pedig a legnépszerűbb online videómegosztó platformon is megtekinthetők – olvasható a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció.