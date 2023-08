Kutatás: rákaptak a használt szerverekre a vállalatok

Bár a gazdasági visszaesés jelei szinte az élet minden területén érzékelhetőek, a cégek nem az éves IT költségvetésük terhére próbálnak meg lefaragni a működésük költségeiből, csupán optimalizálják azt, ez derül ki a ServerElite átfogó kutatásából. A felmérés eredményei szerint a nagyobb felhasználók jelentősebb mértékben próbálják kiszervezni a feladatokat, míg a közepes vállalkozások inkább választják a dobozos termékeket. Az IT eszközök tekintetében még komolyabb költségcsökkentés rajzolódik ki, a legtöbben a használt szerverek beszerzésében látják a hosszú távú megoldást.

Közel 800 hazai cégvezető, IT szakember és rendszergazda vett részt a ServerElite legújabb kutatásában, melyben arra is keresték a választ, hogy az elmúlt évekhez képest hogyan változott a cégek IT költségvetése, illetve hogyan próbálnak a cégek optimalizálni ezen költségeiken.

Az eredmények azt mutatják, hogy a cégek harmadánál ugyanazzal a költségvetéssel próbálják megoldani az idei évet, mint a tavalyit, de a megkérdezettek fele úgy válaszolt, hogy növelte az IT költségekre szánt keretet, és mindössze minden negyedik válaszadó volt kénytelen csökkenteni az ilyen jellegű kiadásain.

A felmérésből kiderül, hogy meglepő módon az informatikát hangsúlyosabban használó cégeknél volt a számottevőbb költségcsökkentés, aminek oka egy jelentősebb költségracionalizálás volt.

Az informatikát közepes mértékben használó vállalkozások több mint 80 százalékánál jellemzően nem változott ugyanakkor a keret, amit azzal indokoltak, hogy a kevesebb eszköz esetén hatékony megoldást nyújt a meglévő eszközpark karbantartása, a garanciahosszabbítás, illetve a használt eszközök beszerzése. A kis mértékben IT-t használó cégeknél ugyanakkor ez már nem alternatíva, ők azok, akik a leginkább növelték az ilyen irányú költségeiket.

Mégis hogyan lehet hatékonyabban költeni az IT-re?

A 15 éves tapasztalattal rendelkező ServerElite kutatásában résztvevők több mint fele szerint az IT költségeken nem lehet spórolni, ezért meg sem próbálják azt – tévesen.

Akik mégis megpróbálkoznak ezzel, azok a trendekhez igazodva egyre nagyobb arányban alkalmaznak egyedi termékek helyett kész, dobozos termékeket, illetve a megkérdezettek több mint 10 százaléka próbálja részbeni vagy teljes kiszervezéssel megoldani az IT feladatokat.

Az eredményekből az is kitűnik, hogy minél nagyobb mértékben használ egy cég IT eszközöket, annál inkább próbálja meg kiszervezni azokat és annál kevésbé felelnek meg számára a dobozos megoldások, míg a másik oldalon a közepes felhasználók inkább preferálják a dobozos megoldáoksat, és kevésbé a kiszervezést, ami esetükben lehetséges, hogy magasabb költséget jelentene.

Az IT eszközök költségei esetében is érdekes statisztikákat hozott a felmérés.

A legtöbben a használt, de megfelelő minőségű eszközök beszerzésében látja a megoldás, még jelentős hányadot képviselnek azok is, akik szeretnének jobban odafigyelni meglévő eszközeikre és megfelelő karbantartással, valamint ha van rá lehetőség, akkor garanciahosszabbítással próbálják növelni az élettartamukat.

A ServerElite a felhasználói igényekhez igazodva emiatt mint nap azon dolgozik, hogy a hazai használt szerver piacot közelebb hozza a vásárlóihoz és a vásárlás ne nyűg, hanem egy racionális alternatíva legyen akár mikró-, kis és középvállalkozásoknak vagy akár a multinacionális cégek számára is.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)