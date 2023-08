Az MTVA közvetíti 2029-ig a világbajnokságokat, a Gyémánt Liga és a Continental Tour versenyeit

Az MTVA közvetíti 2029-ig az atlétikai Gyémánt Liga-sorozatot, az összes sportági világbajnokságot és a Kontinentális Sorozat arany fokozatú versenyeit – jelentette be Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója pénteken a Nemzeti Atlétikai Központban, az M4 Sport csatorna helyszíni stúdiójában.

„Elmondhatjuk, hogy ez az atlétika éve itt, nekünk magyaroknak, és ennek csúcspontja a világbajnokság” – mondta Papp Dániel, emlékeztetve, hogy az M4 Sport közvetítette idén a mezeifutó világbajnokságot, az U23-as Eb-t, az országos bajnokságot és a Gyulai Memorialt is. Kiemelte, az év legfontosabb atlétikai versenye természetesen a budapesti világbajnokság.

„Ez az esemény bebizonyította, hogy a magyar egy atlétikaszerető nép, az M4 Sport ezért megpróbálja ezeket az igényeket is kiszolgálni: 2029-ig az összes atlétikai világbajnokság közvetítési joga nálunk van, 2027-ig az összes atlétikai Európa-bajnokság közvetítési joga nálunk van. És most tudom azt bejelenteni, hogy újabb hat éven át, 2029-ig a Gyémánt Liga-sorozatot is az M4 Sport fogja közvetíteni” – hangsúlyozta Papp Dániel. Hozzátette, a Kontinentális Sorozat arany fokozatú versenyeit is az M4 Sport közvetíti majd, ami azért is jelentőségteljes, mert ott sok magyar atléta fog indulni.

A következő években az M4 Sporton lesz látható három szabadtéri (2025, 2027, 2029) világbajnokság, illetve három fedett vb (2024, 2026, 2028). A kínálatban szerepel még három utcai futó- (2025, 2027, 2029) és három U20-as (2024, 2026, 2028) világbajnokság, továbbá három-három csapat gyalogló- (2024, 2026, 2028), mezeifutó- (2024, 2026, 2028) és váltó-vb (2025, 2027, 2029). Az MTVA rendelkezik valamennyi Európa-bajnokság közvetítési jogával 2027-ig.

Az MTVA tájékoztatása szerint idén az egész szezon során több atlétikát láthattak a nézők, mint korábban bármikor a közmédiában. Ráadásul soha olyan bonyolult atlétikai közvetítés még nem volt magyar tv-ben, mint a mostani világbajnokság, helyszíni stúdióval, saját kamerákkal és teljesen saját szerkesztéssel. Már rögtön a második napon, Halász Bence döntője új M4 Sportos rekordot hozott, soha annyian nem néztek még atlétikát a közmédia sportcsatornáján, mint a férfi kalapácsvetés döntőjének hajráját.

Korábbi bejelentés értelmében ugyancsak a közmédia csatornáin lesznek láthatók az olimpiák 2032-ig.

