Gulyás Gergely: A kormány sikeresnek értékelte az augusztus 20-ai ünnepi rendezvényeket

Ma fél 11-től Kormányinfót tart Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A tájékoztatót az M1 és a hirado.hu élőben közvetíti.

A legutóbbi kormányülésen meghallgatták a beszámolókat az augusztus 20-ai események és az atlétikai vb kapcsán.

„Az augusztus 20-ai ünnepségsorozat lebonyolítását sikeresnek tekinthetjük”

– mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Hozzátette, Európa leglátványosabb fény és tűzijátéka volt idén, ennek fényében nagy volt az érdeklődés. A vasárnapi tűzijátékra több százezren voltak kíváncsiak.

A vendégek több száz eseményen ünnepelhettek Magyarország születésnapját. A központi rendezvény Budapesten volt. Novák Katalin köztársasági elnök pedig Esztergomban mondta el ünnepi beszédet és ott is adta át a kitüntetéseket.

Az augusztus 20-ai események rendben, biztonságban lezajlottak. Gulyás Gergely köszönetet mondott többek között a szervezőknek és a rendőröknek.

A tárcavezető az éppen zajló atlétikai világbajnokság lebonyolítását is méltatta, és úgy értékelt:

összességben azt látják, hogy Magyarország képes nagy rendezvényeket jól megrendezni, és a főváros kiváló házigazdája ezeknek a programoknak.

„Van magyar érem is. Halász Bencének gratulálunk ”– mondta.

Gulyás Gergely a háborúval kapcsolatban kiemelte, hogy az ukrán ellentámadás megindulása óta a frontvonal ugyanott húzódik, viszont naponta százak, ezrek halnak meg. Ha pedig a harcoló felek nem tesznek konkrét erőfeszítéseket a békéért, a fegyverkezés el fog húzódni.

A kormány minden nehézség ellenére tudja tartani vállalását, hogy még az idei évben egy számjegyűre csökken az infláció, és jó esély van arra, hogy ez ne decemberben legyen, hanem novemberben vagy talán már októberben – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely elmondta, a legfontosabb magyar gazdaságpolitikai célt el tudta érni a kormány, így a háborús helyzetben is megvédték a munkahelyeket. Magyarországon továbbra sem a munkanélküliséggel, hanem sokkal inkább a munkaerőhiánnyal kell szembenézni.

Az infláció mérséklésével a kamatokat is csökkenteni tudják

– mondta, fontosnak nevezve, hogy újra a hitelezéseknek, és így a beruházásoknak tágabb keretet nyitó kamatkörnyezet legyen Magyarországon. Gulyás Gergely kitért arra is: továbbra is az inflációt meghaladó béremelést akarnak biztosítani, és még az idei évben is jó esély van a reálbér-emelkedésre.

Az ukrán gabona és a szárazföldi szolidaritási folyosó ügyéről is tárgyalt a kormány

Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a háborút megelőző időszakhoz képest sokszorosára emelkedett az ukrán gabona európai importja. Számok nyelvére fordítva: a háborút megelőzően összesen évi 40-50 ezer tonna import érkezett az ukrán gabonából és napraforgóból. Ezzel szemben 2022-ben már 2,5 millió tonna, 2023-ban pedig havi 250 ezer tonna, azaz éves szinten már 3 millió tonna áramlott be a korábbiakhoz képest.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, hogy az Európai Unió (EU) szabályai nem az unió egészét kényszerítették szolidaritásra, hanem csak az Ukrajnával szomszédos államokat.

Emlékeztetett, hogy Magyarország ezért döntött a határ lezárásáról az ukrán gabona előtt, aminek az „indokoltságát a bizottság is elismerte”, hiszen lehetővé tette az útvonalak felfüggesztését szeptember közepéig.

Gulyás Gergely azonban kiemelte, hogy

a bizottság és az EU azóta sem tett semmit annak érdekében, hogy a szárazföldi szolidaritási útvonalakat tehermentesítő tengeri folyosókat helyreállítsák.

„Magyarország indítványozza, hogy szeptember 16-tól az Európai Bizottság hosszabbítsa meg az ukrán gabona behozatalára vonatkozó tilalmat” – hangsúlyozta, majd hozzátette: amennyiben az Európai Bizottság nem lép ez ügyben, a magyar kormány ugyanazokat a védőintézkedéseket vezeti be, mint a többi szomszédos tagállam.

A miniszter elmondta, hogy „olyan áldozatot nem vállalhatunk, ami a magyar mezőgazdaságot hozza lehetetlen helyzetbe”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. augusztus 24-én. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az árfigyelő rendszer hatására jelentősen csökkentek az élelmiszerárak

Hatékony eszközként indult el július 1-jén a kormány árfigyelő rendszere – jelentette ki a a tájékoztatón Szentkirályi Alexandra.

A kormányszóvivő elmondta: a rendszer árversenyt generált, és a 62 termékkategóriában 6,7 százalékos árcsökkenés keletkezett. A vizsgált kategóriákon belül kiemelkedő szinten csökkent a burgonya és a paradicsom ára, 46-30 százalékkal, a körte ára 17 százalékkal, a lisztté 10 százalékkal mérséklődött; jelentősen csökkent a csirkecomb ára is.

A következő két hétben jelentős fejlesztések lesznek, például megjelenik egy szabadon elérhető bevásárlási lista is, a termékkategóriákat pedig a fogyasztói visszajelzések alapján bővíthetik.

A kötelező akciózás során eddig 722 üzletet vizsgáltak, s mintegy 10 százaléknál, 70 üzletben találtak kifogást. Ezek közül 60 százalék volt azon esetek száma, amikor nem tüntették fel az árcsökkentést, és 28 esetben nem volt elérhető legalább egy akcióköteles termék. Összességében 25 millió forint bírságot szabtak ki.

A fővárosi autóüldözésben egy újabb fejezet nyílt. Eddig ugyanis a fővárosi vezetés megelégedett azzal, hogy azokat büntesse, akik autót használnak. Most azonban súlyosabb a helyzet,

mert azok működését is megnehezítik, akik autóval dolgoznak, mint például a taxisok, vagy a mentősök, akik életet mentenek – válaszolta az M1 kérdésére Gulyás Gergely.

Hozzátette, a jogi megítélése is vitatható annak, hogy egy életmentő, egy rendőr munkáját korlátozzuk azért, mert gyűlöljük az autósokat. A józan észre kéne hallgatni ebben az esetben.

Kiemelt képünk: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. augusztus 24-én. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)