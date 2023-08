A szerelem ösvényére léphet: átadták a Szerelem-tanösvényt

Debrecentől szinte karnyújtásnyira, a határ túloldalán található Székelyhíd, ahol kialakították a Szerelem-tanösvényét, melynek célja, hogy kilenc állomáson keresztül kalauzolja végig a látogatókat, a fiatalokat a párkapcsolatok különböző fázisain az ismerkedéstől a lánykérésen át az örök hűségig.

Az ingyenesen látogatható „tanösvény” Petőfi Sándor verseit idézve, kézzel készített, egyedi haranglábakon, dús lombkoronájú fák és színes virágágyások között segíti, kalauzolja a lelki, szellemi ráhangolódást a házaséletre.

Böjte Csaba ferencesrendi szerzetes álma valósult meg az ösvénnyel a Petőfi Emlékévek idején, amely egy olyan különleges hellyé vált, ahol a látogatók mélyebben bepillanthatnak Petőfi és Szendrey Júlia kapcsolatának romantikus és költői világába. A kilenc állomás mindegyike, egy-egy stációja a párkapcsolatnak, a szerelemnek, ahol Petőfi míves idézetei kísérik a látogatókat az ismerkedés izgalmas pillanataitól a boldog házasságig.

A Szerelem-tanösvény azonban nemcsak párok, de az irodalom, a kultúra, a történelem, sőt a gasztronómia iránt érdeklődők számára is ajánlott úticél, állomás, hiszen a közeli Álmosdon található a Kölcsey Ferenc Emlékház és az álmosdi csata emlékműve. A szomszédos Nagykárolyban van az a híres Arany Szarvas Fogadó, ahol Petőfi megismerte Júliát. Emellett itt a környéken termesztik a magyar mezőgazdaság egyik fontos exportcikkét, a tormát, és itt van Debrecen egykori szőlőskertje, Érmellék, ahol ma is kiváló borokat készítenek.

„A szabadság szeretete mellett, sajnos a szerelem és a költészet is nagyon kivesző félben van a világunkból! Ezért munkánkkal Petőfi Sándor vezetésével a házasságban beteljesedő szerelmet és az ezt megéneklő költészetet szeretnénk a fiatalok és a felnőttek figyelmébe állítani” – mondta Böjte Csaba.

Az ösvény létrehozói a fiatalok és az idősebbek figyelmébe is ajánlják ezt az egyedülálló élményt, amely nemcsak a múltba kalauzol, hanem felébreszti a szerelem és a költészet iránti szeretetet is. A Petőfi versekkel ékesített stációk, valamint a Szabadszálláson szeptember első napján megrendezésre kerülő Anyám tyúkja fesztivál és a kiállítás is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Petőfi és Júlia emléke, valamint a szerelem örök értékei továbbra is éljenek és inspiráljanak bennünket.

Különleges szeptemberi mise Böjte Csabával és Petőfiék tyúkja

Ha érdeklődik a Szerelem-ösvény és a hozzá kapcsolódó események iránt, ne hagyja ki a szeptember 1-én Szabadszálláson megrendezésre kerülő szentmisét Böjte Csaba ferencesrendi szerzetessel, valamint a kiállítást, ahol bemutatják az érdeklődőknek a Szerelem-ösvényt.

A szeptember első napjaiban megrendezett Anyám tyúkja gasztronómiai fesztivál, hagyományteremtő céllal indul útjára a Bács-Kiskun vármegyei városban, ahol a Petőfi kultusz ápolása, mellett célul tűzték ki a költőhöz köthető gasztronómiai és kulturális hagyományok ápolását. A fesztiválon összemérik tudásukat a legkiválóbb szakácsok, akik megfőzik a vármegye legfinomabb tyúkpörköltjét, amilyet maga a költő is szeretett.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)