Vitályos Eszter: A Virtuózok megmutatja a régióban, hogy Magyarország kulturális nagyhatalom

A Virtuózok valódi magyar értékeket tesz közkinccsé, megismerteti a fiatalokkal a zenetanulás szépségeit, és megmutatja a régióban, hogy Magyarország kulturális nagyhatalom – hangsúlyozta Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a klasszikus zenei tehetségkutató kilencedik magyar és egyben harmadik nemzetközi évadáról tartott szerdai budapesti sajtótájékoztatón.

Vitályos Eszter kiemelte: nagyon fontos az alkotóknak, hogy a nemzetközi tévénézők számára is első látásra kiderüljön, a műsor magyar gyökerű.

A kultúra közvetítése mellett a Virtuózok már kilencedik éve olyan edukációs programot valósít meg, amely felzárkózási esélyt ad a lehetőséghez nem jutó fiatal művészeknek, és rajtuk keresztül egész közösségek érezhetik sajátjuknak és lehetnek büszkék növendékeik, településük sikerére – tette hozzá az államtitkár.

„A zene híd, amely összeköti az embereket a társadalmi együttélés legkisebb egységétől, a családtól kezdve egészen a nemzetekig”

– fogalmazott Vitályos Eszter.

Peller Mariann, a műsor alapítója és producere közölte, hogy több meglepetést és újítást is tartogat majd a Virtuózok V4+ Közös nyelven zenélünk című évad, az adásokat decemberben forgatják majd.

Peller Mariann emellett elmondta, hogy létrejött a Hauser Alapítvány, amelynek célja támogató oktatási tevékenységek és programok létrehozásával, valamint közösségeken belüli partnerségek kialakításával hátrányos helyzetű fiatal zenészek támogatása elsőként Magyarországon, majd Európa többi részén.

Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint az idei nemzetközi műsor új magyar mentorokkal is gazdagodik: Bogányi Gergely és Batta András segítik majd a fiatalokat a felkészülésben. Balázs-Piri Soma zongoraművész, a Virtuózok korábbi győztese is visszatér: ezúttal sztárvendégként lép a színpadra.

Idén a nemzetközi adásban is lesz magyar műsorvezető, a lengyel Ida Nowakowska mellett szerepet kap Boros Misi Junior Prima díjas zongoraművész is, aki a Virtuózok egyik első felfedezettjéből vált nemzetközi hírű művésszé és idén először próbálja ki magát műsorvezetőként is, Bátor Anna partnereként a backstage-ben fognak beszélgetni a versenyzőkkel.

Az idei magyar válogató zsűrijében helyet foglal majd Miklósa Erika operaénekes, Keller András hegedűművész, karmester, Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója, Balázs János zongoraművész és Káel Norbert zongoraművész.

A műsor nemzetközi zsűritagjai között Miklósa Erika és Keller András mellett ismét szerepel többek közt Plácido Domingo, a műsor legrégebbi, világhírű támogatója, Guy Pratt basszusgitáros, valamint Stjepan Hauser csellista világsztár.

A közmédiában látható műsor új évadának két fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök és Csák János kulturális és innovációs miniszter.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/ Soós Lajos)