Üzemet épít Kaposváron egy kínai beruházó mintegy 60 millió euróból

Gyárat alapít Kaposváron a lineáris hidraulikus szerkezetek előállításával foglalkozó kínai Jiecang Linear Motion Technology Co. Ltd. – jelentették be a cég vezetői hétfőn a somogyi vármegyeszékhelyen, a projektet bemutató sajtótájékoztatón.

Az üzem a tervek szerint több mint 60 millió euróból épül meg, a jövő év végéig megkezdi tevékenységét, egyidejűleg ez lesz a kínai cég európai logisztikai központja is. Szun Hunkuang (Sun Honguang) a magyarországi projekt vezetője elmondta, a beruházást két ütemben valósítják meg. Éves szinten 80 millió eurós árbevételt terveznek, több mint 200 munkahelyet teremtve – tette hozzá. Hu Zsencsang (Hu Renchang), a Jiecang Linear Motion elnöke arról beszélt, hogy az európai piacban óriási növekedési potenciált látnak, és miután Magyarország a kontinens közpén helyezkedik el jó közlekedési lehetőségekkel, ezért alapítanak itt gyárat az Egyesült Államok és Malajzia után.