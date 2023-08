Kiss Rajmund: A hétvégén diplomáciai nagyüzem volt Magyarországon

Törökország kiemelt stratégiai partner az energiabiztonságban – hangsúlyozta Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Nemzetközi Kapcsolatok Iskola diplomáciai műhelyvezetője az M1 reggeli műsorában hétfőn.

Elhangzott, hogy a hétvégén diplomáciai nagyüzem volt Magyarországon, Recep Tayyip Erdogan török államfő mellett Ilham Alijev azeri és Aleksandar Vucic szerb elnök is ellátogatott Budapestre az augusztus 20-i ünnepen, valamint megtekintették az atlétikai világbajnokság aktuális eseményeit is.

Kiss Rajmund a műsorban kiemelte, hogy 100 éve vettük fel a nemzetközi kapcsolatot Törökországgal, és a török elnök mostani látogatásának fontos üzenete van.

Hangsúlyozta, hogy az elnöki látogatásnak kiemelt szerepe van a kétoldalú kapcsolatokban,

egyben komolyabb kétoldalú közös munkát is jelez, mivel nemcsak a török államfő és a magyar miniszterelnök, hanem a szakminisztériumok is folyamatosan egyeztetnek, így a külügyi, a gazdasági és védelmi miniszter.

Az MCC diplomáciai műhelyének vezetője kiemelte Törökország stratégiai szerepét abban a tekintetben is, hogy mind az ukrán, mind pedig az orosz elnökkel jó kapcsolatot tart fenn, és képes is egyeztetni köztük, valamint azt is, hogy az ország rendelkezik a NATO második legerősebb szárazföldi hadseregével.

Hozzátette, energetikai szempontból kiemelt jelentőségű a Török Áramlat gázvezeték, és emlékeztetett arra is, hogy Törökország területén 3 millió szír migráns tartózkodik.

Kifejtette, az EU és Magyarország szempontjából az egyik legfontosabb terület a migráció, ami 2015 óta nemzetbiztonsági és egyben gazdasági kihívás is, utalva a migráció és a terrorizmus közti összefüggésekre.

Kiss Rajmund Törökország stratégiai partnerségével kapcsolatban elmondta, hogy a Magyarországra érkező gáz mintegy fele a Török Áramlaton érkezik, valamint kiemelte azt is, hogy az MVM mintegy 300 millió köbméter gázt közvetlenül vásárol majd Törökországtól, hozzátéve, hogy korábban ilyen nem történt, csak tranzit volt.

A műhelyvezető Törökország geopolitikai stratégiai helyzetével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az ország az Egyesült Államok után a második legnagyobb szárazföldi hadsereggel rendelkezik.

Kérdésre válaszolva Kiss Rajmund elmondta, hogy Magyarország számára a nyugati stratégiai partnerek mellett fontos a mintegy 10 éve meghirdetett keleti partnerség is, kiemelten energetikai szempontból.

Hangsúlyozta, hogy már a 2008-2009-es válság idején is érezhető volt, ami a koronavírus-járvány alatt, 2021 november-decemberében is bebizonyosodott, hogy az energiakérdés megoldásában a keleti partnerekkel való kapcsolat nagyon fontos. Hozzátette, hogy mindez exportlehetőséggel, befektetésösztönzéssel is társul.

Kiss Rajmund a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában emlékeztetett, hogy a török elnök december 18-án újabb munkalátogatásra érkezik Magyarországra,

ami már a negyedik hivatalos szintű találkozó lesz az idén.

Beszélt arról is, hogy a keleti nyitás kérdése nem vagy-vagy kérdés, Magyarország szeretné bővíteni a kapcsolatait mind a nyugati, mind pedig a keleti partnerekkel.

Kérdésre válaszolva elmondta, volt már példa arra, hogy a nyugati partnerek azzal vádolnak minket, nem demokratikus partnerekkel tárgyalunk, miközben a keleti együttműködés a nyugati cégek számára bevett gyakorlat. Megjegyezte, hogy a nagy nyugati cégek már jóval korábban megkezdték a keleti nyitást, ezzel szemben rendszeresen, ideológiai okokra hivatkozva bírálják Magyarországot ugyanezért.

Kiemelt képen Orbán Viktor miniszterelnök és az ünnepi tűzijáték megtekintésére érkező Recep Tayyip Erdogan török elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)