Hatalmas érdeklődés övezte a Szent István-napi programokat

Hatalmas tömeg nézte a Duna partjairól Európa legnagyobb tűzijátékát vasárnap este. A Margit hídtól a Petőfi hídig kiválóan lehetett látni a félórás műsort, amelyben 34 ezer rakétát lőttek fel, de grandiózus fény- és lézerjáték, épületfestés, a Duna vízén elterülő, tűz alkotta virágszőnyeg is szerepelt a programban, amelyben csaknem 900 drón is szerepet kapott. Kovács Zoltán államtitkár, a lebonyolításért felelős operatív törzs vezetője úgy értékelt: a budapesti központi eseményeket kiemelten nagy érdeklődés övezte, a programokon nap közben is, és a tűzijáték alatt is több százezren vettek részt.

A parlamenten megjelenő épületfestéssel és lenyűgöző, grandiózus fény- és lézerjátékkal kezdődött a Szent István-napi ünnepség fénypontja: a vasárnap esti tűzijáték. A műsor minden eddiginél látványosabb és összetettebb volt. 34 ezer pirotechnikai effekt és a Duna vizén elterülő, tűz alkotta virágszőnyeg tette még különlegesebbé. Emellett csaknem 900 drón formált különféle alakzatokat a magyar történelem jelképeiből. Este 9 óra után néhány másodperccel drónok jelentek meg az égen, amelyek egy madarat formáztak, ezzel egy időben pedig egy fényfestés jelent meg Parlament épületén, az első rakéták pedig 9 óra egy-két perckor jelentek meg az égen, amelyet hatalmas ováció fogadott mind a budai, mind a pesti rakparton. A budai és a pesti rakpart már órákkal a kezdés előtt megtelt. A legjobb helyeket korán lefoglalták. A Duna mellett százezres tömeg gyűlt össze. Rengeteg kisgyermekes család is kíváncsi volt a tűzijátékra. Lenyűgöző látvány A tűz és fények játékát a legtöbben csodálattal nézték végig. Az emberek azt mondták, lenyűgöző volt a látvány. „Nagyon szép volt, ilyen szépet még sosem láttam. Főleg a végén a korona meg a kereszt nagyon tetszett" – dicsérte a tűzijátékot az egyik néző. Piros-fehér-zöldbe öltöztetett hidak, nemzeti színű fénybombák. A tűzijáték ezúttal is a magyarság sorsfordító történelmi eseményeit elevenítette meg. Középpontjában pedig az a meghatározó történelmi mozzanat állt, amikor Szent István király felajánlja a Szent Koronát és Magyarországot Szűz Máriának. A mostani Európa legnagyobb tűzijátéka volt. A program bő fél óráig tartott, végül a Himnusz hangjaira a korona és a kereszt is megjelent a nézők előtt. „Határon túlról jöttem, és hálás vagyok azért, hogy itt lehettem, és úgy gondolom, hogy a végén a szimbólumok, amelyek megjelentek, azok elmélyítik az öntudatunkban azt, hogy keresztények vagyunk" – sorolta az egyik résztvevő. A Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak és említésre méltó fennakadás nélkül értek véget – ezt írta közösségi oldalán a nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője. Kovács Zoltán úgy fogalmazott: a budapesti központi eseményeket kiemelten nagy érdeklődés övezte, a programokon napközben is, és a tűzijáték alatt is több százezren vettek részt. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen ugyanis programok sora várta az érdeklődőket a fővárosban. A nap a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással és tisztavatással indult, majd a légi parádé következett. Rengeteg program A Parlamentben idén is bárki ingyen megnézhette a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. Az Alkotmány utcában pedig most is meg lehetett csodálni az Aranyvonatot. Kígyóztak a sorok a budai Várban a Mesterségek Ünnepén és tömegek voltak a Várkert Bazár előtt a Magyar Ízek Utcájában is, ahol az ország tortáját és a Szent István-napi kenyeret is meg lehetett kóstolni. A szervezők az árakra is odafigyeltek. Ásványvizet például 190 forintért, perecet pedig 300-ért lehetett vásárolni. Óriási forgatag, rengeteg a turista és lenyűgöző tűzijáték – így összegezte a Szent István-napi programokat Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró, aki elmondta: az adatokból már most látszik, rengetegen látogatnak Magyarországra ezekben a napokban. Erős idegenforgalmi időszak „A 19-e és a 27-e közötti időszak augusztusban hihetetlenül erős Budapesten és Magyarországon, és azt is látjuk, hogy az augusztus 20-a mellett az atlétikai világbajnokság még inkább erősít a forgalmat, és ez a két esemény nemhogy nem gyengíti egymást, hanem egy olyan időszakot hozott most az idegenforgalomban, ami azt gondolom, hogy kiemelkedő nemcsak 2023-ban, hanem az utóbbi években is" – magyarázta Kiss Róbert Richárd. Hozzátette: a nagy érdeklődés annak is köszönhető, hogy szinte mindenki megtalálhatta a neki tetsző programot, ezekből ugyanis több mint száz volt a fővárosban. Az új vendégek mellett pedig a visszajáró ünneplők is láthattak olyat, amit eddig még sohasem. A hagyományosnak számító események ugyanis idén is meg tudtak újulni. Kiemelt kép forrása: MTI/Lakatos Péter