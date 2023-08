Dandártábornok: A hadiipar erősödésével erősebbé válik Magyarország is

A hadiipar erősödésével erősebbé válik Magyarország is – mondta Porkoláb Imre dandártábornok, védelmi innovációért felelős miniszteri biztos a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hétfő reggel.

Itt hallgathatja vissza a beszélgetést:

.

A miniszteri biztost annak kapcsán kérdezték, hogy pénteken Zalaegerszegen átadták a Rheinmetall Hungary Zrt. üzemét, ahol elsődlegesen a magyar katonai erők számára lánctalpas és kerekes járművek – elsősorban a Lynx (Hiúz) páncélozott harcjárművek – fejlesztésével és gyártásával foglalkoznak majd.

Porkoláb Imre emlékeztetett: a kormány 2016-ban felismerte, hogy a biztonsági helyzet gyökeresen megváltozik a közeljövőben, és olyan stratégiát alkotott, ahol a beszerzéseket, a védelmi ipart és a haderőfejlesztést együtt kezelik.

A gyáravatóval kapcsolatban hangsúlyozta:

annak, hogy a hadsereg számára szükséges hadieszközöket Magyarországon gyártják, nemcsak gazdaságélénkítő hatása van – a zalaegerszegi gyárban 350 embert foglalkoztatnak majd –, de az az ellátásbiztonság szempontjából is fontos.

Szólt arról is, a zalaegerszegi gyárban 172 Lynx-et fognak gyártani, és nemcsak a gyártóüzemet alakították ki, de van tesztközpont is lőcsatornával és klímakamrával, amelyek járművek továbbfejlesztését szolgálják. Jelezte: Európa egyik legmodernebb ilyen gyára épült meg Zalaegerszegen, egy teljesen zöldmezős beruházás, ahová a legmodernebb gépeket, gyártósorokat, illetve technológiát lehetett behozni.

Elmondta azt is, hogy „elég komoly és fokozott” a piaci érdeklődés a harcjárművek iránt, és lát esélyt arra, hogy más országoknak is magyar gyártású Lynx-et adjanak el a jövőben.

Porkoláb Imre elmondta azt is, pénteken együttműködési megállapodást is aláírtak Zalaegerszegen, aminek értelmében a Rheinmetall Italia SpA, az izraeli UVision Air Ltd. és a magyar állam vegyesvállalatot hoz létre távirányítású precíziós lőszerek gyártására, beszerzésére.

Kapcsolódó tartalom

Hozzátette: az ukrajnai háború tapasztalataiból egyértelmű, hogy a precíziós csapásmérő képesség az egyik, amit feltétlenül fejleszteni kell, és erre rendkívül gyorsan reagált a honvédelmi tárca ezzel a beszerzéssel.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a beszerzések és a haderőfejlesztés mellett fontos szerepe van a védelmi innovációnak is, ennek részeként meg akarják szólítani a magyar kisvállalkozásokat, és lehetőséget biztosítani nekik, hogy csatlakozhassanak a hazai védelmi ipari vállalatokhoz, és a nemzetközi – NATO-s és európai uniós – fejlesztési folyamatokhoz.

Porkoláb Imre az M1 reggeli műsorának is vendége volt, itt arról beszélt, a Lynx páncélozott harcjárműveket elsősorban a gépesített lövészalakulatoknál fogják használni,

és Hódmezővásárhelyen vezetik majd be azokat. Hozzátette: a Lynx a jövő harcjárműve, egy „páncélozott számítógép”, ahol a katonát rengeteg digitális eszköz segíti.

A járművek óriási mértékben megkönnyítik a harctevékenységet a katonák számára – tette hozzá, kiemelve: toborzókampányban keresik a katonákat, akik üzemeltetni fogják ezeket a járműveket.