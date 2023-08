Újabb földrengések Magyarországon: mit tegyünk, ha remeg a föld?

Az elmúlt két nap eseményei sokak számára rémisztőek voltak.

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a közösségi oldalán összefoglalta, hogy mit tegyünk földrengés esetén.

Az elmúlt két nap eseményei sokak számára rémisztőek voltak. Augusztus 19-én délelőtt egymás után két érezhető, károkat is okozó földrengés pattant ki Szarvas település közelében 4.1-es magnitúdóval, melyet több érezhető utórengés is követett.

Kapcsolódó tartalom

Károkat jelentettek Csabacsűdről és Szarvasról egyaránt, a bejelentések feldolgozása jelenleg is folyamatban van.

Kapcsolódó tartalom

„Augusztus 20-án hajnalban ismét 4.1-es magnitúdójú rengés pattant ki, mely álmából is felébresztette a lakosságot, és rengeteg aggódó megkeresés érkezett az Obszervatóriumunkba.

Bár minden bizonnyal tudtuk, hogy kisebb utórengésekre számítani kell, a hajnali esemény azonos méretű volt az azt megelőző dupla rengésekkel. A tapasztalataink alapján az utórengések mérete és kipattanási gyakorisága az idővel gyorsan csökken, a hajnali esemény ezt mégis felülírja. Bízunk abban, hogy nagyobb földrengések nem lesznek a térségben, de nem tudjuk pontosan megjósolni a következő napok, hetek eseményeit. Szerencsére hazánk szeizmicitása közepes, így semmiképp sem kell olyan katasztrófától tartani, mint a törökországi súlyos események. A veszélyeztetettség hazánkban jelentősen kisebb, ugyanakkor az ismert hazai földrengések statisztikai vizsgálata alapján 40-50 évente akár 5-ösnél nagyobb magnitúdójú földrengések is előfordulhatnak, melyek jelentősebb épületkárokat is okozhatnak.” – fogalmaztak a posztban.

Hogyan tudunk felkészülni egy földrengésre?

Megnyugtató lehet előkészíteni pár alapvető dolgot, amire szükség lehet esetleges áramkimaradás esetén. Ilyen pl. zseblámpa, extra elemek, gyertya, elsősegély csomag. Győződjünk meg arról, hogy biztonságos, könnyen elérhető helyen tartjuk a legfontosabb dolgainkat, és szükség esetén azonnal megtaláljuk őket.

Érdemes előre megvizsgálni az otthonainkat, hogy hol van olyan biztonságos hely, zug, ahol egy földrengés során nem tudnak ránk esni a tárgyak, lehetőleg távol a polcos szekrényektől, porcelánoktól, csillároktól, ablakoktól.

Az ingóságok védelme érdekében a könnyen leeső, felboruló tárgyakat érdemes biztonságba helyezni, rögzíteni (pl. televízió).

Mit tegyünk egy földrengés közben?

Menjünk fedezékbe! Sosem a földrengés az, ami a legnagyobb veszélyt jelenti, hanem a földrengés miatt lehulló tárgyak által okozott sérülések. Legfontosabb a fejsérülések elkerülése! Ha lehetséges, bújjunk asztal, vagy íróasztal alá.

Menjünk távolabb az ablakoktól! Amennyiben éjjel, alvás közben pattan ki egy földrengés, maradjunk az ágyban, és védjük a fejünket egy párnával.

Földrengés idején kerüljük a liftek, felvonók használatát, mert esetleges áramkimaradás esetén leállhatnak. Földrengés közben biztonságosabb az épületen belül maradni, a legtöbb sérülés menekülés közben történik. Amennyiben megszűnik a rázkódás, a legrövidebb útvonalon hagyjuk el az épületet!

Mit tegyünk földrengés után?