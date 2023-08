Mindenki az Aranyvonat csodájára jár – még nem késő elindulni az ünnepi programokra

A nemzeti ünnepen idén is bárki ingyen megnézheti a Parlamentben a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. Az Alkotmány utcában ma is meg lehet csodálni az Aranyvonatot, a Várkert Bazár előtt továbbra is nyitva a Magyar Ízek Utcája, a Budai Várban pedig a Mesterségek Ünnepe várja az érdeklődőket.