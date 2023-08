Orbán Viktor a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökével tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel a Karmelita kolostorban fogadta Sebastian Coe-t, akit csütörtökön újabb négy évre megválasztottak a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnökének a Budapesten tartott kongresszuson – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Sebastian Coe elismerően nyilatkozott a szombaton kezdődő atlétikai világbajnokságnak otthont adó új budapesti stadionról, ami szerinte csodálatos létesítmény lett. A sportvezető elmondta: a magyar szervezőbizottság kiváló munkát végzett, és minden feltétel adott a jó világbajnoksághoz.

Orbán Viktor szerint az atlétikai vb gazdaságilag is nagyon fontos Magyarországnak és Budapestnek, pénzt hoz, de ami ennél is lényegesebb, felhívja a magyarokra a világ figyelmét. A miniszterelnök is megköszönte a szervezők és önkéntesek munkáját.

