Folytatódik a diplomáciai nagyüzem, a szombati tárgyalások után vasárnap a török elnök is Budapestre jön

Diplomáciai nagyüzem lesz az atlétikai vb alatt. A következő napokban sorra érkeznek majd az állami vezetők Budapestre. Vasárnap például a török elnök látogat a fővárosba az augusztus 20-i ünnepségre. De már szombaton is volt több tárgyalása Orbán Viktor miniszterelnöknek és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek.

Elismerően nyilatkozott a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke nem sokkal az atlétikai világbajnokság kezdete előtt új budapesti stadionról, amely szerinte csodálatos létesítmény lett. Sebastian Coe azt mondta: a magyar szervezőbizottság kiváló munkát végzett, és minden feltétel adott a jó világbajnoksághoz.

Orbán Viktor szombaton a Karmelita kolostorban fogadta Sebastian Coe-t, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökét. Az MTI beszámolója szerint a miniszterelnök azt mondta a sportvezetőnek, hogy az atlétikai vb gazdaságilag is nagyon fontos Magyarországnak és Budapestnek.

Pénzt hoz, de ami ennél is lényegesebb, hogy felhívja a magyarokra a világ figyelmét.

Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a nagy világesemények mindig diplomáciai találkozók sorozatát is jelentik egyben.

„Az atlétikai világbajnokságra jön többek között a katari emír, aki azt a látogatást viszonozza, amit Magyarország nevében tehettem én, amikor futball világbajnokság volt és ott kezdtünk tárgyalni olyan kérdésekről, amelyek majd bejelentéseket fognak eredményezni a következő egy-két nap során itt a Budapesten folytatott tárgyalásoknál. itt lesz a török elnök, és eljön a szerb elnök, aki nagy barátunk és hálásak vagyunk, hogy megtisztel minket” – fogalmazott a miniszterelnök.

Janez Jansa is részt vesz az augusztus 20-i ünnepségeken és megtekinti az atlétikai világbajnokság versenyeit is Budapesten.

A kormányfő szombaton a Karmelita Kolostorban fogadta a korábbi szlovén miniszterelnököt is, akivel egyebek mellett a világpolitikai helyzetről, az orosz-ukrán háború kapcsán a béke fontosságáról egyeztettek. A tárgyaláson szóba kerültek Szlovénia történetének legsúlyosabb viharkárai is, amelyek elhárításához Magyarország is segítséget nyújtott az elmúlt hetekben.

Szombaton Budapestre érkezett Rusztam Minnyihanov, Tatárföld elnöke, Savkat Mirzijojev, az Üzbegisztáni Köztársaság elnöke, valamint Aleksandar Vucic, a Szerb Köztársaság elnöke – a magas rangú vezetőket Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter fogadta a repülőtéren.

Az üzbég elnökkel folytatott tárgyalás után Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke azt közölte:

Orbán Viktor gratulált Üzbegisztán elnökének a júliusi választáson elért győzelméhez.

Örömét fejezte ki, hogy a magyar-üzbég stratégiai partnerség egyre több területre terjed ki, és a kétoldalú kapcsolatok fokozatosan bővülnek, például az OTP Bank belépésével az üzbég pénzügyi piacra vagy a két fővárost összekötő repülőjáratok beindításával.

Szombaton az üzbég ipari és kereskedelmi minisztert Szijjártó Péterrel fogadta. A külgazdasági és külügyminiszter a tárgyalás után közölte, hogy vasárnaptól közvetlen légi járat köti össze Budapestet Taskenttel.

„Augusztus 20-án érkezik Budapestre az üzbég légitársaság első járata, amely szeptembertől heti két alkalommal fog közlekedni Taskent és Budapest között, majd majd a jövő év elejétől heti háromra, és 2025-ben heti négyre emelik a frekvenciájukat, így tehát holnapi naptól kezdve közvetlen légi járat köti össze Taskentet Budapesttel” – fogalmazott Szijjártó Péter.

„Magyarországnak egyértelmű nemzeti érdeke az, hogy Kelet és Nyugat között civilizált, kulturált együttműködés jöjjön létre” – erről azután beszélt a külgazdasági és külügyminiszter, hogy Gibran Bászil korábbi libanoni külügyminisztert fogadta. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a magyar keresztény külpolitika egyik fő pillére a bajban lévő keresztény közösségek segítése.

„Mi itt Magyarországon egy felelős keresztény, kereszténydemokrata kormányzati politikai stratégiát hajtunk végre, és ennek a kereszténydemokrata politikának egy fontos építőköve a magyar keresztény külpolitika. És ennek a keresztény külpolitikának az egyik tartó oszlopa a keresztény közösségeknek, főleg a bajban lévő keresztény közösségeknek nyújtott segítség és támogatás. Éljenek a világ bármely pontján, ha keresztények bajban vannak pontosan tudhatják, hogy ránk magyarokra mindig számíthatnak” – szögezte le a a külgazdasági és külügyminiszter.

A magyar kormány meghívására négynapos látogatásra érkezett Magyarországra II. Tavadrosz kopt pápa is. A kopt ortodox egyház vezetőjét Semjén Zsolt egyházakért is felelős miniszterelnök-helyettes fogadta a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren. Őszentsége vasárnap, a Szent István-bazilika előtti téren Erdő Péter bíboros meghívására az ünnepi szentmisén is részt vesz.

