Elindult a diplomáciai nagyüzem: Orbán Viktor 72 óra alatt 15 találkozón vesz részt a nemzeti ünnep és az atlétikai vb alkalmából

A nemzeti ünnep és az atlétikai vb kezdete alkalmából diplomáciai nagyüzem kezdődik a hétvégén – derült ki pénteken Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentéseiből. A kormányfő szombaton először Janez Jansa korábbi szlovén miniszterelnökkel találkozott, ezzel el is kezdődött a diplomáciai nagyüzem, melynek során Orbán Viktor 72 óra alatt 15 találkozót bonyolít le.

„Nemzeti ünnep, 15 vendég, 72 óra meló. Találkozó Janez Jansával” – közölte szombaton Orbán Viktor a Facebook oldalán.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Karmelita kolostorban fogadta Janez Jansa korábbi szlovén miniszterelnököt, a legerősebb ellenzéki erő, a Szlovén Demokrata Párt elnökét.

Magyarország segítséget nyújt a szlovén viharkárok után

A tárgyaláson szóba kerültek Szlovénia történetének legsúlyosabb viharkárai is, amelyek elhárításához Magyarország is segítséget nyújtott az elmúlt hetekben.

Janez Jansa részt vesz az augusztus 20-i ünnepségeken és megtekinti az atlétikai világbajnokság versenyeit is Budapesten – mondta a sajtófőnök.

Sebastian Coe: Csodálatos létesítmény a Nemzeti Atlétikai Központ

Orbán Viktor szombat reggel Karmelita kolostorban fogadta Sebastian Coe-t, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnökét.

Sebastian Coe elismerően nyilatkozott a szombaton kezdődő atlétikai világbajnokságnak otthont adó új budapesti stadionról, ami szerinte csodálatos létesítmény lett. A sportvezető elmondta: a magyar szervezőbizottság kiváló munkát végzett, és minden feltétel adott a jó világbajnoksághoz.

Orbán Viktor szerint az atlétikai vb gazdaságilag is nagyon fontos Magyarországnak és Budapestnek, pénzt hoz, de ami ennél is lényegesebb, felhívja a magyarokra a világ figyelmét. A miniszterelnök is megköszönte a szervezők és önkéntesek munkáját.

Diplomáciai nagyüzem a nemzeti ünnep és az atlétikai vb alkamából

Mint ismert a kormányfő szokásos péntek reggeli rádióinterjújában közölte, hogy több mint egy tucat hivatalos kétoldalú találkozón vesz részt a budapesti atlétikai világbajnokság és az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmával.

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban elmondta:

a következő napokban Budapestre jön a török elnök, a szerb elnök és a katari emír is.

Hozzátette: Magyarország politikai barátai is itt lesznek a közép-ázsiai térségből, így Azerbajdzsánból, Üzbegisztánból, Kirgizisztánból és Türkmenisztánból, valamint nagyon sok üzletember érkezik a világ minden tájáról, elsősorban Nyugat-Európából és Kínából.

„Budapest egy olyan nemzetnek a fővárosa, ahová el kell jönni”

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az olyan események, mint az atlétikai világbajnokság, azt üzenik a világnak, Budapest egy olyan nemzetnek a fővárosa, ahová el kell jönni. A sportesemények gazdaságilag is nagyon fontosak és pénzt hoznak, de ami ennél fontosabb, fókuszálják a világ figyelmét – hangsúlyozta.

Magyarország megrendezte a vizes világbajnokságot, a labdarúgó-Európa-bajnokságot, az Európa Liga-döntőt, most pedig kezdődik az atlétikai vb, emellett karnyújtásnyira vagyunk egy Bajnokok Ligája-döntő megrendezésétől, és ezek mind ide irányították a világ figyelmét – emlékeztetett.

„Úgy érezheti a világ, hogy aki nem volt itt, az kimaradt valamiből, az atlétikai világbajnokság ebbe a sorba illeszkedik” – mondta, és megköszönte a sportesemény megrendezésében résztvevő szervezők és önkéntesek munkáját.

A drónnal készült felvételen a kivilágított Nemzeti Atlétikai Központ (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A háborúk közepette a sport jelenthet utat az együttműködéshez

A miniszterelnök után pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is arról beszélt: diplomáciai csúcsüzemet is magával hoz a budapesti atlétikai világbajnokság.

A tárcavezető rendkívüli sajtóértekezletén minden magyar ember nagy közös sikerének nevezte, hogy itt, Budapesten méltó körülmények várják a világ egyik legnagyobb sporteseményét a környezetbarát, fenntartható, nagyléptékű sportinfrastruktúra-fejlesztéseknek köszönhetően.

Hangsúlyozta, hogy a rendezvény ma különösen fontos, amikor a konfliktusok és háborúk közepette a sport jelenthet utat az együttműködéshez, és a nemzetek közötti összeköttetések ünnepére ezúttal Magyarországon kerülhet sor.

„A világ blokkosodása rossz hír, ugyanakkor azt gondolom, a jó hírt, az összeköttetések hírét a világnak a sport tudja a leginkább elvinni” – fogalmazott.

A külügyminiszter szombaton találkozott Laziz Kudratov üzbég ipari és kereskedelmi miniszterrel, majd közös sajtótájékoztatón jelentették be: vasárnaptól közvetlen légi járat köti össze Magyarországot Üzbegisztánnal, s szeptembertől heti kettő, januártól három, 2025-től pedig négy járat közlekedik majd Budapest és Taskent között.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Janez Jansa korábbi szlovén miniszterelnököt, a legerősebb ellenzéki erő, a Szlovén Demokrata Párt elnökét a Karmelita kolostorban 2023. augusztus 19-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher).