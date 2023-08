Balog Zoltán: Az államalapítás ünnepe hálaadás első keresztény királyunkért

Az államalapítás ünnepe hálaadás első keresztény királyunkért és mindazokért a vezetőinkért, akik az emberi igazságon túl látták és látják az isteni igazságot, Krisztus igazságát – mondta Balog Zoltán református püspök szombaton Budapesten.

A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke az ünnep előestéjén tartott ökumenikus istentiszteleten arról beszélt: István király döntése, a kereszténység felvétele nem lehetett pusztán reálpolitikai döntés sem saját maga és családja, sem az ország számára; egy reálpolitikai döntés ugyanis, bármilyen jó stratégia is, nem tart meg ezer évig.

István király fiának, Imre hercegnek írt intelmei lelki újjászületésről tanúskodnak, arról a meggyőződésről, hitről és bizalomról, hogy uralkodói felhatalmazását „Isten kezéből vette”, és ezért elsősorban neki tartozik elszámolással – mondta Balog Zoltán.

A református püspök hozzátette:

nincs ez ma sem másként, az ország vezetői akár a keresztény hit alapján állnak, akár elutasítják azt, mindenekelőtt Istennek kell elszámolniuk.

Ez az intés is Szent István öröksége. Magas mérce hívőnek is, hitetlennek is – mondta. Kitért arra: a magyarság története során „Isten vigyázott ránk végig az úton, de ezt mi, magyarok csak akkor mondhatjuk hálás hitvallásként, ha közben számot adunk arról, hogy mi vajon vigyáztunk-e rá”, az ő tanítására.

Krisztus lebontja a válaszfalakat, az ellenségeskedést, és amíg tanítását „nem hagyjuk megtörténni velünk és bennünk, addig a szemet szemért, fogat fogért jogos emberi igazságossága érvényesül”. Ha azonban „Jézus a mi békességünk, akkor adni fogunk annak, aki kér, akkor nem fordulunk el a szegénytől” – fogalmazott Balog Zoltán.

A keresztény egyházak, vallási közösségek pedig azzal tartoznak a nemzetnek és minden rájuk bízott embernek, hogy ezt az üzenetet elmondják, és maguk is ennek megfelelően élnek

– tette hozzá a református püspök.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) által szervezett istentiszteleten részt vett és imát mondott Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke, Kondor Péter evangélikus püspök, Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Földesi Tamás, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, Róna Tamás főrabbi, a Magyarhoni Zsidó Imaegylet elnöke, Khaled A. László, a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense, Kránitz Mihály katolikus pap, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, a magyarországi ortodox egyházak és az anglikán egyház képviselői.

Az istentiszteleten jelen volt mások mellett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Nagy János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár és Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke.