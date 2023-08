Idén is segít a tűzijátékok miatt elkóborolt kutyák azonosításában a Mol; a cégnek immár több mint kétszáz töltőállomásán működik chipleolvasó, a hazai benzinkútjaiknak körülbelül a felén – közölte a Mol az MTI-vel szombaton.

Tájékoztatásuk szerint az idén augusztusig már 1450 kutyát vittek be a megtalálóik a töltőállomásokra, ezekből 1140 állatot sikerült azonosítani, és az online adatbázis segítségével a gazdáikat értesíteni.

A Mol arra is felhívta a figyelmet, hogy a négyszáz benzinkútjuk immár kutyabarát, és azt kérték a vásárlóiktól, hogy a pihenők idején vigyék be állataikat a klimatizált helyiségekbe, a hűs teraszokra, ahol mindig találnak itatót is.