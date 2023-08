Orbán Viktor: A békéhez erő kell!

A békéhez erő kell – jelentette ki a miniszterelnök Zalaegerszegen a Rheinmetall Hungary Zrt. gyárának pénteki ünnepélyes átadásán. Orbán Viktor azt mondta, a kormány nem adta fel annak tervét, hogy önálló védelmi ipart építsen ki.

A kormányfő úgy fogalmazott: „A gyár, amit ma ünneplünk, az egy német–magyar közös bölcsességnek az eredménye. Előrelátásnak az eredménye. Az európai és világpolitikai helyzet közös értékelésének az eredménye.”

Ahogy a nagykönyvben meg van írva: Made in Hungary

„A német ipar ma már a járműgyártástól a hadiiparig pontosan tudja, mekkora szerepet játszanak a magyarországi gyárak, a magyar szakmunkások és mérnökök, a magyar hozzáadott érték a német világmárkák globális sikerében” – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta: „Magyarország, Közép-Európa és Németország szétválaszthatatlanul össze van tapasztva, és a versenyképesség megőrzésében a legtermészetesebb szövetségesek vagyunk és leszünk a jövőben is.”

Elmondta: a harci járműveket gyártó üzem mellett tesztpálya és kísérleti csarnok is van, vagyis a gyártás és a kutatás-fejlesztés egy helyen valósul meg.

„Ahogy a nagykönyvben meg van írva: Made in Hungary a szó minden értelmében” – fogalmazott a kormányfő, aki ugyanakkor jelezte azt is, német technológia nélkül ez a Made in Hungary sem lenne olyan, amilyen.

A békéhez lelki, gazdasági és katonai erő kell

Kifejtette: lelki erő azért kell, hogy Magyarország ellenálljon a háborúpártiak nyomásának, amivel be akarják az országot préselni a háborúba.

Magyarországnak a béke az egyetlen vállalható erkölcsi és politikai álláspont – fogalmazott. Orbán Viktor azt mondta, gazdasági erőre azért van szükség, hogy az ország túl tudjon lendülni azokon a bajokon, amelyeket az orosz–ukrán háború és az amiatt kivetett szankciók okoztak, és amelyek falnak viszik az európai gazdaságot.

Hozzátette: katonai erőre azért van szükség, hogy mindenki lássa, háborús időkben is megőrzik az ország biztonságát, ezért „háborúskodás helyett hasznosabb jóban lenni velünk”.

Kiemelte, hogy lassan négy éve válságüzemmódban dolgozik a kormány, de nagy terveit mégsem adta fel. „Nem adtuk fel, hogy önálló magyar védelmi ipart építsünk, és nem tettünk le arról sem, hogy a magyar innováció és technológia a világ élvonalába kerüljön” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

