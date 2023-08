Mutatjuk a budapesti atlétikai vb menetrendjét: már minden készen áll ahhoz, hogy elkezdődjön a világ idei legnagyobb sporteseménye

Szombaton kezdődik a budapesti atlétikai világbajnokság, Magyarország történetének és a világ idei legnagyobb sporteseménye. Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban azt mondta: fontos, hogy az ilyen nagy sportesemények Magyarországra irányítják a világ figyelmét. Szinte minden számban szurkolhatunk a magyaroknak, akár a helyszínen, akár a képernyő előtt, hisz a vb összes fontos pillanata látható lesz ingyen és élőben az M4 Sporton, a legfontosabb fejleményekről pedig a hirado.hu is beszámol.

Welcome to Budapest, vagyis Üdv Budapesten! Ezek a feliratok hirdetik a Nemzeti Atlétikai Központban, hogy a visszaszámlálás a végéhez ért.

Most már minden készen áll ahhoz, hogy néhány óra múlva elkezdődjön a világ idei legnagyobb sporteseménye Magyarországon.

A jegyek az elmúlt napokban is folyamatosan fogytak. Az most már biztos, hogy a helyszínen több mint háromszázezren követik majd a sporteseményeket. A szervezők pedig azokra is gondoltak, akik a kezdés előtt néhány órával szeretnék bebiztosítani a helyüket.

A kezdés előtti utolsó napra ugyanis jegyvásárlási maratont hirdettek. Németh Balázs az M1-en elmondta: ez azt jelenti, hogy

pénteken 23 óráig 50 százalékos kedvezménnyel lehet jegyet venni a világbajnokság esti programjaira.

A reggelre szóló jegyek pedig egységesen 2023 forintba kerülnek az akció idején.

„Hétköznapi hős kedvezménnyel lehet megvásárolni a jegyeket a felső karéjba. Nem szeretném, hogyha lennének üres székek, nem szeretném, hogyha bárki lemaradna erről az élményről, aki még nem vette meg a jegyét – akár azért, mert azt gondolta, hogy nincs rá ennyi pénze, akár nem volt ideje, vagy még nem döntötte el” – magyarázta Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója.

Miközben Budapesten már minden Magyarország történetének legnagyobb sporteseményét hirdeti, pénteken reggel Orbán Viktor is bekapcsolódott a népszerűsítésébe.

„Azt mondta a főszervező, hogy ezentúl ezzel kell járnom” – fogalmazott a miniszterelnök, aki reggel egy vb-s hátizsákkal érkezett a közmédia székházához. A kormányfő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ezután arról beszélt, hogy

az atlétikai világbajnoksághoz hasonló események azt üzenik a világnak, hogy Budapest egy olyan nemzetnek a fővárosa, ahová el kell jönni.

Magyarország megrendezte a vizes világbajnokságot, a labdarúgó-Európa-bajnokságot, az Európa Liga-döntőt, most pedig kezdődik az atlétikai vb, emellett karnyújtásnyira vagyunk egy Bajnokok Ligája-döntő megrendezésétől, és ezek mind ide irányították a világ figyelmét – emlékeztetett.

„Úgy érezheti a világ, hogy aki nem volt itt, az kimaradt valamiből, az atlétikai világbajnokság ebbe a sorba illeszkedik” – mondta Orbán Viktor, aki megköszönte a sportesemény megrendezésében részt vevő szervezők és önkéntesek munkáját.

Orbán Viktor hozzátette:

a nagy világesemények mindig diplomáciai találkozók sorozatát is jelentik egyben. Így lesz ez most is.

A szombaton kezdődő budapesti atlétikai világbajnokság programja és a magyar indulók:

Szombat (augusztus 19.):

férfi 20 km-s gyaloglás (Helebrandt Máté), 8.50

férfi súlylökés, selejtező (Tóth Balázs), 10.30

hétpróba, 100 m gát (Krizsán Xénia, Nemes Rita), 10.35

4x400m vegyes váltó, előfutamok (Magyarország), 11.05

férfi 3000 m akadály, előfutamok (Palkovits István), 11.35

hétpróba, magasugrás (Krizsán, Nemes), 11.45

férfi kalapácsvetés, selejtező (Halász Bence, Rába Dániel, Varga Donát), A csoport, 12.00, B csoport, 13.40

női távolugrás, selejtező (Bánhidi-Farkas Petra, Lesti Diána), 12.25

férfi 100 m, selejtező (Boros Bence), 12.35

női 1500 m, előfutam (Vindics-Tóth Lili Anna), 13.15

MEGNYITÓÜNNEPSÉG 18.00

férfi 1500 m, előfutam (Szögi István), 19.02

hétpróba súlylökés (Krizsán, Nemes), 19.05

férfi diszkoszvetés, selejtező (Szikszai Róbert), A csoport, 19.10, B csoport, 20.40

férfi hármasugrás, selejtező (Szenderffy Dániel), 19.35

férfi 100 m, előfutam 19.43

hétpróba, 200 m (Krizsán, Nemes), 20.30

FÉRFI SÚLYLÖKÉS, DÖNTŐ, 20.35

NŐI 10 000 M, DÖNTŐ, 20.55

4×400 M VEGYES VÁLTÓ, DÖNTŐ, 21.47

Vasárnap (augusztus 20.):

női 20 km-es gyaloglás (Oláh Barbara, Madarász Viktória), 7.15

női diszkoszvetés, selejtező (Kerekes Dóra) A csoport, 9.00, B csoport, 10.30

női 400 m, előfutam (Rapai Fanni), 9.35

hétpróba távolugrás (Krizsán, Nemes), 9.50

férfi 400 m, előfutam (Molnár Attila), 10.25

férfi magasugrás, selejtező (Török Gergely), 10.35

férfi 400 m gát, előfutam (Bánóczy Árpád), 11.25

hétpróba gerelyhajítás (Krizsán, Nemes) A csoport, 12.00, B csoport, 13.05

női 100 m, előfutam (Takács Boglárka), 12.10

férfi 110 m gát, előfutam (Szeles Bálint), 13.05

férfi 100 m, elődöntő, 16.35

NŐI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ, 16.55

női 1500 m, elődöntő, 17.05

férfi 1500 m, elődöntő, 17.35

FÉRFI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ, 17.50

hétpróba, 800 M (Krizsán, Nemes), 18.00

FÉRFI 10 000 M, DÖNTŐ, 18.25

FÉRFI 100 M, DÖNTŐ, 19.10

Hétfő (augusztus 21.):

női rúdugrás, selejtező (Klekner Hanga), 18.40

női 400 m gát, előfutam (Molnár Janka), 18.50

férfi 400 m gát, elődöntő 19.35

FÉRFI HÁRMASUGRÁS, DÖNTŐ, 19.40

férfi 110 m gát, elődöntő, 20.05

FÉRFI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ, 20.30

női 100 m, elődöntő, 20.35

női 400 m, elődöntő, 21.10

FÉRFI 110 M GÁT, DÖNTŐ, 21.40

NŐI 100 M, DÖNTŐ, 21.50

Kedd (augusztus 22.):

női 100 m gát, előfutam (Kerekes Gréta, Kozák Luca, Tóth Anna), 18.40

férfi 800 m, előfutam (Huller Dániel, Vindics Balázs), 19.20

FÉRFI MAGASUGRÁS, DÖNTŐ, 19.55

NŐI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ, 20.20

női 400 m gát, elődöntő, 20.25

férfi 400 m, elődöntő, 21.00

NŐI 1500 M, DÖNTŐ, 21.30

FÉRFI 3000 M AKADÁLYFUTÁS, DÖNTŐ, 21.42

Szerda (augusztus 23.):

női 800 m, előfutam (Kéri Bianka), 10.05

férfi rúdugrás, selejtező, 10.15

női gerelyhajítás, selejtező (Moravcsik Angéla, Szilágyi Réka), A csoport, 10.20, B csoport, 11.55

női 5000 m, előfutam (Wagner-Gyürkés Viktória), 11.10

férfi távolugrás, selejtező (Németh Mátyás), 11.15

női 200 m, előfutam (Sulyán Alexa, Takács Boglárka), 12.05

férfi 200 m, előfutam (Wahl Zoltán), 12.50

női kalapácsvetés, selejtező (Gyurátz Réka) A csoport, 19.00, B csoport, 20.35

női hármasugrás, selejtező (Szabó Beatrix), 19.10

NŐI RÚDUGRÁS, DÖNTŐ, 19.30

női 3000 m akadályfutás, előfutam, 19.45

női 100 m gát, elődöntő, 20.40

FÉRFI 1500 M, DÖNTŐ, 21.15

NŐI 400 M, DÖNTŐ, 21.35

FÉRFI 400 M GÁT, DÖNTŐ, 21.50

Csütörtök (augusztus 24.):

FÉRFI (Venyercsán Bence) és NŐI 35 KM (Madarász Viktória, Récsei Rita), GYALOGLÁS, 7.00

férfi 5000 m, előfutam (Kovács Ferenc Soma), 19.00

FÉRFI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ, 19.30

női 200 m, elődöntő, 19.45

NŐI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ, 20.15

férfi 200 m, elődöntő, 20.20

férfi 800 m, elődöntő, 20.50

NŐI 100 M GÁT, DÖNTŐ, 21.25

FÉRFI 400 M, DÖNTŐ, 21.35

NŐI 400 M GÁT, DÖNTŐ 21.50

Péntek (augusztus 25.):

tízpróba 100 m, 10.05

férfi gerelyhajítás, selejtező (Herczegh György), A csoport, 10.10, B csoport, 11.45

női magasugrás, selejtező (Fekete Fédra), 10.20

tízpróba távolugrás, 10.55

tízpróba súlylökés, 12.20

tízpróba magasugrás, 18.30

férfi 4×100 m váltó, előfutam (Magyarország), 19.30

NŐI HÁRMASUGRÁS, DÖNTŐ, 19.35

női 4×100 m váltó, előfutam (Magyarország), 20.00

NŐI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ, 20.20

női 800 m, elődöntő, 20.25

tízpróba 400 m, 21.05

NŐI 200 M, DÖNTŐ, 21.40

FÉRFI 200 M, DÖNTŐ, 21.50

Szombat (augusztus 26):

női maraton (Szabó Nóra, Kovács-Garami Katalin), 7.00

tízpróba 110 m gát, 10.05

női súlylökés, selejtező (Márton Anita), 10.25

tízpróba diszkoszvetés, A csoport, 11.00, B csoport, 12.05

tízpróba rúdugrás, 14.00

tízpróba gerelyhajítás, A csoport, 19.05, B csoport, 20.10

FÉRFI RÚDUGRÁS, DÖNTŐ, 19.25

férfi 4×400 m váltó, előfutam (Magyarország), 19.30

női 4×400 m váltó, előfutam (Magyarország), 19.55

NŐI SÚLYLÖKÉS, DÖNTŐ, 20.15

FÉRFI 800 M, DÖNTŐ, 20.30

NŐI 5000 M, DÖNTŐ, 20.50

Tízpróba 1500 M, 21.25

FÉRFI 4X100 M VÁLTÓ, DÖNTŐ, 21.40

NŐI 4X100 M VÁLTÓ, DÖNTŐ, 21.50

Vasárnap (augusztus 27):

férfi maratom (Szemerei Levente), 7.00

NŐI MAGASUGRÁS, DÖNTŐ, 20.05

FÉRFI 5000 M, DÖNTŐ, 20.10

FÉRFI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ, 20.20

NŐI 800 M, DÖNTŐ, 20.45

NŐI 3000 M AKADÁLYFUTÁS, DÖNTŐ, 21.10

FÉRFI 4X400 M VÁLTÓ, DÖNTŐ, 21.37

NŐI 4X400 M VÁLTÓ, DÖNTŐ, 21.47

Kiemelt kép: A drónnal készült felvételen a kivilágított Nemzeti Atlétikai Központ 2023. augusztus 16-án, három nappal a budapesti atlétikai világbajnokság kezdete előtt. Magyarország történetének legnagyobb sporteseményét augusztus 19. és 27. között rendezik (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)f