Kiadta a BKK a listát, hol kell forgalmi változásokra számítani az augusztus 20-i hétvégén

Az augusztus 20-ai állami rendezvények miatt több helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni a fővárosban, amelyek érintik a közösségi közlekedést is – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az ünnepi rendezvények előkészítő munkái miatt már az augusztus 20-át megelőző napokban is korlátozzák a gyalogosforgalmat az Erzsébet hídon és a Szabadság hídon. Jelentősebb forgalomkorlátozásra kell számítani a Lánchíd utca – Várkert rakpart útvonalon, a budai Várban és a Műegyetem rakparton – hívta fel a figyelmet a BKK.

A budapesti hidakon az alábbiak szerint korlátozzák a gyalogos forgalmat:

a Lánchídon péntek este tíztől hétfő reggel fél ötig lezárják a járdákat, ebben az időszakban a gyalogosok az útpályát használhatják, amelyet lezárnak a közúti forgalom elől.

Az Erzsébet hídon péntek reggel hattól hétfő délig lezárták az északi járdát, péntek este tíztől hétfő délig pedig a déli járdán is korlátozás lesz.

A Szabadság hídon már csütörtökön lezárták az északi járdát, az intézkedés hétfő délig tart. Péntek este tíztől hétfő reggel hatig a déli járda is zárva lesz. A BKK tájékoztatása szerint több időszakaszban is lezárják a budai alsó rakpartot a Margit hídtól a Rákóczi hídig. Többször is lezárják a Pesti alsó rakpartot a Jászai Mari tértől a Közraktár utcáig.

A budai Várban ünnepi rendezvények miatt folyamatos korlátozásokra kell számítani.

Kapcsolódó tartalom

Több alkalommal és több időszakaszban lezárják a Műegyetem rakpartot.

A Magyar Ízek Utcája rendezvény miatt számos lezárás lesz az I. kerületben, de hasonló korlátozásokra kell számítani az V., a XI. és a XIV. kerületben is.

A BKK tájékoztatása szerint változások lesznek a közösségi közlekedésben is, ezek a 2-es, a 2B és a 23-as villamosokat érintik. A 9-es, a 15-ös és a 72-es járatok vasárnap déltől estig egyik irányban sem állnak meg a Szent István-bazilikánál. Módosul a 15-ös, a 16-os, a 16A, a 116-os, a 216-os és a 916-os busz útvonala, illetve menetrendje.

Ugyancsak változik a 19-es, a 41-es, a 47-es és a 49-es villamosok közlekedése.

A 105-ös, a 178-as és a 210B autóbuszok, valamint a 916-os és a 990-es éjszakai járatok a Lánchíd korlátozásának idején az Erzsébet hídon át közlekednek. A 107-es busz az Infopark felé a Műegyetem rakpart helyett a Budafoki úton jár.

A 107-es és a 133E buszok a Műegyetem rakpart helyett a Bartók Béla úton közlekednek. A BKK azt javasolja, hogy az utazók a BKK Info nevű weboldalon tájékozódjanak az aktuális közlekedési helyzetről.