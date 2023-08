Így készült a legfinomabb Szent István-napi kenyér – Műhelytitkok a Kossuth Rádióban

A Szent István-napi kenyérmustra több egyszerű pékversenynél. A Magyar Pékszövetség minden évben különleges szakmai megoldásokat vár a nevezőktől. Az idei díjazottak a Kossuth Rádió Napközben című műsorában osztották meg, hogyan alkották meg kiválóra értékelt pékáruikat.

Az illatos, ropogós héjú, nemzeti szalaggal átkötött kenyér az augusztus 20-i nemzeti ünnep egyik legfontosabb jelképe. Az ország idei legjobb pékárui júniusban kerültek a Magyar Pékszövetség asztalára, amikor a pékszakma kiválóságai kiválasztották a legjobbat a Szent István-napi kenyér, a leginnovatívabb kenyér és a sétáló sütemény termékkategóriákból.

A Kossuth Rádió Napközben című műsorában büszkén mutatta be nyertes péksüteményét Éles Szilárd, egy biharkeresztesi pékség vezetője. „A negyven százalék vajjal készített leveles tésztát kellett olyan formába önteni, hogy az sétálva is fogyasztható legyen. Praktikusságból a tölcsérre esett a választásunk. Amikor megvolt a forma, akkor már csak az ízvilágot kellett kiválasztani. Úgy gondoltuk, hogy a nyári hőségben a kissé savanykás málnát állítjuk kontrasztba az édeskésebb fehér csokival és a pisztáciával” – avatta be az ízkombináció fejlesztésébe a hallgatókat a sétáló sütemény kategória 2023-as győztese.

Fülep Zsolt, egy harminc éve működő, balmazújvárosi pékség tulajdonosa az Aranymetszés fantázianevet viselő kenyerével nyűgözte le a zsűrit. A termék hagyományokra építő, ám kísérletező szemléletben készült el. „Négyféle liszttel dolgoztunk, és hosszú érésű kovásszal. A tokaji aszú és a dió párosát igyekeztünk megjeleníteni az ízvilágban” – hangsúlyozta az idei leginnovatívabb kenyér előállítója.

A Kossuth Rádió stábja ellátogatott Heim Endre dunabogdányi sütödéjébe. A szakember különösen büszke arra, hogy idén az ő termékük lett az első számú Szent István-napi új kenyér, mivel a verseny történetében először nyert vadkovászos kenyér, ráadásul egy ritkábban felhasznált lisztfélével, durumliszttel dolgoztak.

„Durumlisztet ritkán használnak kenyérgyártáshoz. Hasonló, mint a finomliszt, de kissé sárgásabb a színe. Felhasználás során a kenyérben is megjelenik ez a sárgás szín. Ízvilágában selymesebb, könnyebben fogyasztható” – mesélt a kenyérkülönlegességről az idei verseny győztese. A nyertes péktermékeket az augusztus 18–20. közötti háromnapos Szent István-napi programsorozaton, a Magyar Ízek Utcáján lehet megkóstolni. A teljes beszélgetés, valamint a kenyérfogyasztással kapcsolatos dietetikusi tanácsok újrahallgathatók a Kossuth Rádió Médiaklikk-oldalán.

Magyarország születésnapjának megünnepléséhez a közmédia is csatlakozik. Élő közvetítésekkel, történelmi filmekkel, tematikus tévé- és rádióműsorokkal várják a nézőket és hallgatókat az ünnepi hétvégén. A részletes programkínálat megtekinthető a Médiaklikk.hu Műsorújság felületén.