Csaknem 960 millió forintból újult meg a miskolctapolcai őspark – tájékoztatta Miskolc önkormányzata az MTI-t csütörtökön. A beruházás alatt a mókusszobrokat megőrizve felújították a park hídjait és megépült három kisebb és három nagyobb pavilon, melyek árusító- és szolgáltatóhelyként működnek majd – közölték.

A közlemény szerint megújult a Barlangfürdő szomszédságában lévő park, a sétaútvonalak, a közművek és a közvilágítás, valamint mintegy 30 ezer növényt ültettek el a területen. Emellett miniatűr bronzszobrokat és fa játékszobrokat helyeztek ki.

Csaknem 2500 köbméternyi iszaptól szabadították meg a csónakázó tavat, ahol két új csónak és három új vízibicikli várja a látogatókat. A tó iszapmentesítésére azért volt szükség, mert az iszapréteg vastagsága helyenként a 80-100 centimétert is elérte.

Mint írták, a területen évtizedek óta nem voltak komolyabb fejlesztések a tavalyi évig, amikor komplex rekonstrukciós munkák kezdődtek el. Bár a munkálatok most fejeződtek be, a felújított területre már „félkész” állapotban is nagy volt az érdeklődés – tették hozzá.