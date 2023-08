A szervezők készen állnak a rajtra

A szervezők mellett minden helyszín készen áll arra, hogy szombaton reggel 8 óra 50 perckor elkezdődjön a budapesti atlétikai világbajnokság – mondta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a vb kormánybiztosa pénteken, a rajt előtt 24 órával, a Nemzeti Atlétikai Központban tartott sajtótájékoztatón.

Az államtitkár hangsúlyozta, azt szeretnék, hogy a világbajnokságra kilátogatók a kilenc nap alatt egy életre szóló, marandó élménnyel gazdagodjanak. Éppen ezért a szervezés során igyekeztek olyan új ötletekkel előállni, amelyek mind ezt a célt szolgálják a versenyhelyszíneken és a szurkolói zónában.

Kapcsolódó tartalom

Schmidt Ádám emlékeztetett rá, hogy a vb kabalaállata, Youhuu, egy racka juh, aki egy nagyon szerethető és szórakoztató figura. Beszélt arról is, hogy a vb-k 40 éves történetében először Budapesten egyes versenyszámok előtt kisfilmekkel mutatják be a sztárokat a közönségnek. A műsorszámok között élőzene lesz és egy mobil dj fog a nézőtéren, a sorok között járkálni és zenét produkálni. A Nemzeti Atlétikai Központban két ismert televíziós kommentátor, Hajdú B. István és Méhes Gábor látja majd el információkkal a stadion közönségét.

Egyedülálló lesz a vb abban a tekintetben is, hogy az éremátadás a stadionon kívül, a sportparkban, a medálplázában lesz, ahol egész napos programmal, élő koncertekkel szórakoztatják majd a nézőket.

Az egyik műsorvezető Petúr András lesz, aki elmondta, hogy az éremátadó ceremóniákat élő zene és élő tánc vezeti majd fel, a medálpláza a délelőtti és az esti program között is nyitva lesz, egészen éjfélig tartanak majd a szórakoztató programok. Ezen kívül a sportparkban különféle aktivitások is várják az érdeklődőket, többek között az atlétika legalapvetőbb számait is ki lehet próbálni.

Kapcsolódó tartalom

Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója kiemelte: szombaton reggel 8 óra 50 perckor történelmi pillanat jön el, hiszen egy közép-európai ország fővárosa megkapja a lehetőséget arra, hogy bebizonyítsa, meg tudja rendezni a világ harmadik legnagyobb sporteseményét. A vezérigazgató biztos benne, hogy az elmúlt egy évben elvégzett munkának meglesz az eredménye és csapata tökéletes világbajnokságot fog szervezni.

Németh Balázs bevallotta: elképesztő élmény részt venni a vb szervezésében, és egymilliárd embernek megmutatni, hogy Magyarország egy jó hely és Budapest képes megrendezni a vb-t. Felhívta a figyelmet arra, hogy pénteken 0 órától 23 óráig tart a jegymaraton, és a vb online értékesítési felületén a stadion felső karélyába az esti programokra 50 százalékos kedvezménnyel, a délelőttiekre pedig szimbolikus árért, 2023 forintért még lehet jegyeket vásárolni.

Kapcsolódó tartalom