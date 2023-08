Visszatért Sztana Ferenc Séf a Zala Springs Golf Resortba és újradefiniálja a golfparadicsom konyháját

Sztana Ferenc nevét jól ismerhetik a gasztrovilág szerelmesei, a séf ugyanis számos hazai és nemzetközi szakácsverseny zsűrijében vesz részt. Most egy kis kihagyás után visszatért a Zala Spring Golf Resort Bistrojába, hogy a Resort vendégeinek nyújtson felejthetetlen gasztronómiai élményeket.

A Kehidakustányban található komplexumba nem csak a golfozás szerelmesei látogatnak el, de azok is, akik a minőségi gasztronómia iránt érdeklődnek. A környék remek kirándulási lehetőségeket is tartogat, aki pedig a helyi látványosságok mellett a térség ízeit is szeretné megismerni, mindenképpen érdemes ellátogatnia a Zala Springs Bistrojába. A Resort hamarosan már egy új, egészséges és tudatos táplálkozás jegyében összeállított étlappal is jelentkezik, hiszen legújabb projektjük keretein belül egy egészségügyi klinika is helyt kap – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„Újra felvettük a kapcsolatot a helyi gazdákkal, őstermelőkkel, hogy visszahozzuk az étterembe a környék ízeit. Ismét helyet kapnak majd az étlapon a nemesbüki Korosajtok, de a helyi zöldségeknek, gyümölcsöknek is nagy szerepe lesz az ételek elkészítésében. Arról is esett már szó, hogy egy saját fűszerkertet valósítunk meg itt a területen a minél frissebb ízek érdekében” – mesélte visszatérésével kapcsolatban Sztana Ferenc.

A neves séf 2017-ben csatlakozott először a Zala Springs csapatához, majd néhány évig egy nagy áruházlánc gasztro szakértőjeként dolgozott. A Zala Springs-féle casual fine bistro vonal azonban mindig is közel maradt hozzá.

„A kapcsolat nem szakadt meg köztünk teljesen az évek során, ezért egy pillanatig sem gondolkodtam a döntésen, hogy visszatérjek-e. Ráadásul szakmailag is egy óriási kihívást jelent a Zala Springs konyhája, természetesen a legjobb értelemben. Először vendég séfként tartottam főzőiskolát, majd elkezdődött egy párbeszéd köztünk, hogy konyhafőnökként is jól együtt tudnánk újra működni” – tette hozzá a séf, aki március végén tért vissza konyhafőnöki pozícióba.

„Elkezdtem építeni egy új csapatot, ami mostanra kezd összeállni. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a kollégák először összeszokjanak, és csak utána lehet hatékonyan bevezetni az újításokat, ennek azonban hamarosan már eljön az ideje. A legmodernebb technológiákat igyekszünk alkalmazni és azon dolgozunk, hogy amikor a vendégek visszajönnek, ugyanazt az állandó, kiváló minőséget kapják, mint amit az első alkalommal.”

Jól megfér egymás mellett a dödölle és a wagyu steak

Mindig büszke voltam arra, hogy igyekszem helyi termelőkkel és azok portékáival dolgozni. Szerintem fontos, hogy zalai ízvilágú étel is szerepeljen az étlapon, ha már Zalában vagyunk. Az új étlap kialakításánál is azt tűztük ki célul, hogy az egészséges táplálkozás mellett, a helyi értékeket is megmutassuk.

A golfklubba rengeteg külföldi érkezik a környező országokból, sőt, távolabbról is, Sztana Ferenc szerint éppen ezért nagyon fontos, hogy a helyi ételek mellett a különlegességek is helyet kapjanak az étlapon.

Nem feltétlenül csak azok látogatnak ide, akik golfozni szeretnének, hanem sokan a gasztro élmények miatt is érkeznek a pihenésen túl. Nekik is szeretnénk egy olyan ételválasztékot biztosítani, hogy a tradicionális helyi minőségi ételek mellett olyan különlegességeket is megkóstolhassanak, mint mondjuk egy wagyu steak, ami valódi ritkaságnak számít a hazai éttermekben.