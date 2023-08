Stílusosan az iskolapadba, tippek hogyan válasszunk iskolatáskát gyerekünknek

Már csak alig néhány nap van hátra a vakációból és beköszönt az új iskolai év, ismét napi használatban lesznek az iskolatáskák, amelynek divatja idén is új trendekkel és stílusokkal gazdagodott. Idén sincs másképp, mint az előző években: az iskolatáskák ma már nem csak a praktikumra és a funkcionalitásra összpontosítanak, hanem a divatos küllem és a kreatív motívumok is előtérbe kerülnek. Fontos, hogy minden korosztály számára megtaláljuk a megfelelő stílusú és funkcionalitású iskolatáskát.

Ebben a cikkben számba vesszük, hogy milyen iskolatáskákat érdemes választani kisiskolásoknak, felsős diákoknak és középiskolásoknak, valamint bemutatjuk az idei év legkeresettebb divatos motívumait.

Kisiskolásoknak

A kisiskolások iskolatáskájánál az elsődleges szempont a kényelem és a könnyű használat. Fontos, hogy a táska könnyen be- és kipakolható legyen, kellő számú rekesz és zseb legyen benne, és a gyermek könnyedén tudja magával vinni. Ennél is lényegesebb az ergonomikus kialakítás, a párnázott hátrész, állítható vállpántok, a biztonságot támogató fényvisszaverő elemek. Az iranyasuli.hu oldalon található választékban olyan márkák és modellek szerepelnek, amelyek a kisiskolások igényeihez vannak igazítva.

Divatfronton a kicsiknél az állatos és mesés motívumok viszik a prímet. A népszerű mese- és animációs karakterek, mint Minnie egér, a Jégvarázs nővérei, Elza és Anna, a Mancs Őrjárat kutyái, a Verdák autós sztárjai, na és a Pókember, valamint a színes állatfigurák megjelenése sok gyermek számára a táskájukat egyfajta játékká varázsolja. Kutyák, cicák, nyuszik, lovak unikornisok segítenek az első iskolás éveket barátságosabbá tenni.

Extra tipp: gurulós iskolatáska, amely megkíméli a gyermeket a cipekedéstől.

Felsős diákoknak

Az iskolatáska választása felsős diákok esetében már összetettebb kérdés lehet. Ebben a korban már különösen fontos az egyéni stílus és a jó megjelenés, ugyanakkor a táska praktikussága sem mellékes, mivel elég nagy helyet kell biztosítson a tankönyveknek és egyéb iskolai kellékeknek, esetleg külön kis zsebet pénztárcának, mobilnak, lakáskulcsnak is.

Felsős diákok számára is számos divatos és funkcionális táska közül válogathatunk. Az idén a letisztult, geometrikus minták és egyszínű, letisztult darabok népszerűek. Az egyszerű, letisztult táska könnyedén illeszkedik a diákok öltözékéhez és stílusához. Lányoknál a virágminta, mint az orchidea, magnólia hódít, fiúknál pedig a foci iránti rajongás, vagy a gamer-élet jelképei: konzolok, Minecraft-kockák, és az ehhez kapcsolódó jellegzetes színek.

Extra tipp: hőtartó fóliás uzsonnástáska, hogy az elemózsia mindig friss maradjon.

Középiskolásoknak

A középiskolások már egyre inkább a saját stílusukat fejezik ki az öltözködésükön és a kiegészítőiken keresztül. És természetesen az iskolatáska is része ennek a kifejeződésnek. A középiskolások körében a különlegesebb formák, textúrák és designok kapnak hangsúlyt, a vintage stílus, a farmerhatású anyagok és a geometrikus minták a legnépszerűbbek. Náluk már az is fontos, hogy a mobiltelefonnak esetleg a tabletnek, laptopnak is legyen megfelelő helye.

Extra tipp: BPA-mentes kulacs, a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásért.

Az idei iskolatáska divat tehát változatos és izgalmas lehetőségeket kínál minden korosztály számára. Az iranyasuli.hu oldal segítségével könnyen megtalálhatjuk a megfelelő stílusú és funkcionális iskolatáskát minden iskolásnak. Legyen szó kisiskolásról, felsős diákról vagy középiskolásról, az idei év divatjában a praktikum és a stílus harmonikus egyvelege található meg a legtrendibb iskolatáskákban.