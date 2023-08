Minden eddiginél látványosabb tűzijátékkal ünnepelhetjük Magyarország születésnapját

Minden eddiginél látványosabb tűzijáték lesz augusztus 20-án, harmincnégyezer pirotechnikai effekt, fényjáték, épületfestés, továbbá drón- és lézershow várja az érdeklődőket Magyarország születésnapján. Javában zajlanak a Szent István-napi ünnepségsorozat előkészületei Budapest kiemelt helyszínein: építik a standokat, többek között a Magyar Ízek Utcájában és a Mesterségek Ünnepének helyszínén, a budai Várnegyedben is.

A 250 milliméteres kaliberűek a legnagyobb méretű bombák, amelyek az egész dunai rakpartot képesek bevilágítani. Az uszályokon nemcsak a bombák, hanem a gondosan átvizsgált római gyertyák és üstökösök is készen állnak arra, hogy augusztus 20-án, a show napján a magasba lőjék őket.

Tűzijáték a Duna felett Budapesten 2022. augusztus 27-én. A látványosságot az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) zivatarra figyelmeztetõ vészjelzése alapján halasztotta el egy héttel az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

„Az uszályon vannak különböző kaliberű bombák, 75 milliméterestől 250 milliméteres bombáig. Vannak római gyertyák, üstökösök, és itt lesz az újdonság a vízre ugró telep, illetve 65 pontonon is láthatók lesznek majd ezek a vízbe ugró telepeink” – magyarázta Kotasz Gergő pirotechnikus.

Ahogy tavaly, úgy idén is a magyarság egyik sorsfordító eseményét, a Mária országa-témát dolgozza fel a tűz és fények játéka a nemzeti ünnepen.

„Egy nagyon fontos témát nem dolgoztunk fel, azt hogy Szent István a halála előtt Máriának ajánlotta az országot. Az idei tűzijátéknak ez a fő koncepciója igazából, hogy hogyan lesz egy pogány népből Mária népe és Mária országa” – magyarázta Réti Barnabás, a tűzijátékot szervező Budapest Playhouse kreatív tanácsadója.

Minden eddigit felülmúló, mintegy 34 ezer pirotechnikai effekttel készülnek a szervezők Magyarország születésnapjára. A tűzijáték egy látványos fényfestéssel drón-, fény- és lézershow-val egészül ki idén is. Programokban sem lesz hiány a háromnapos Szent István-napi ünnepségsorozaton.

Az ország tortája

Épülnek a standok a Várkert Bazárnál is. Magyarország egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválján idén is meg lehet kóstolni az ország tortáját, ahogy a Szent István-napi kenyeret is.

A Magyar Ízek Utcájában idén a kiemelt termék a pecsenye lesz, de számos, a korábbi évekhez hasonló finomságokat is megkóstolhatnak majd azok, akik odalátogatnak.

A szakácsok megfőzik például a szatmári paradicsomos töltött káposztát is, de lesz gyimesi szőlőleveles és töltike is.

A budai Várnegyedben is javában zajlanak az előkészületek, itt több száz kézműves portékáit lehet majd megcsodálni a Mesterségek Ünnepén. A kézművesség legnagyobb seregszemléjén látványműhelyekben ismerkedhetnek az ősi szakmák rejtelmeivel az érdeklődők.

Színes középkori kavalkád

„Idén is közel ezer népművész mestert várunk ide. Népi kézműveseket, iparművészeket, népi iparművészeket a Kárpát-medencéből, de külföldről is több mint százan érkeznek. Csehországból jönnek többen. Idén Csehország a vendég ország. De a közép-ázsiai országokból, Dél-Koreából, Törökországból is érkeznek. Nagyon színes kavalkád és középkori vásári hangulat lesz” – mondta Igyártó Gabriella, a Mesterségek Ünnepe fesztiváligazgatója.

Az Aranyvonatot idén is meg lehet nézni a Kossuth Lajos téren, de újra lesz Csárdafesztivál, Hősök útja és Varázsliget is.

„Reggel a Kossuth téren a zászlófelvonás és a tisztavatás az, amivel az augusztus 20-i napot ünnepeljük. Utána pedig végre jön a légi parádé – ezt tavaly az időjárás miatt nem élvezhettük, de idén 9 óra és 9 óra 40 perc között lehet majd megtekinteni a honvédség gépeinek légi parádéját” – számolt be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

A kormányszóvivő hozzátette: az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepségsorozat három napja egybeesik idén az atlétikai világbajnokság kezdetével, ezért minden eddiginél több szempár fog a magyar fővárosra szegeződni a nemzeti ünnepen.

A kiemelt kép illusztrácó. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd