Kovács Zoltán: A szervezők és a biztonságért felelős szervezetek felkészültek a programokra

A szervezők és az emberek biztonságáért felelős szervezetek egyaránt felkészültek a Szent István-napi programokra – közölte az augusztus 20-ai ünnep lebonyolításáért felelős operatív törzs ülésén elhangzott értékelést Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán csütörtökön.

Azt írta: a korábbi évekhez hasonlóan most is „nagyszabású programsorozattal ünnepeljük Magyarország születésnapját”, péntektől vasárnap estig 14 helyszínen több mint 200 ingyenes programmal várják az érdeklődőket, a kikapcsolódni és ünnepelni vágyókat. Kovács Zoltán közölte: a Szent István-napi rendezvények központi helyszíne ezúttal is a főváros lesz.

A hagyományoknak megfelelően lesz zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth Lajos téren, légi parádé a Duna fölött, szentmise és Szent Jobb-körmenet a Szent István-bazilikánál, a programsorozatra pedig a vasárnap esti fény- és tűzijáték teszi fel a koronát – sorolta.

Az államtitkár arról is írt, hogy Novák Katalin köztársasági elnök augusztus 20-án délelőtt Esztergomban mond ünnepi beszédet, délután pedig ugyanott átadja a Magyar Szent István-rend kitüntetést. Az ünnepségsorozat programjairól a https://szentistvannap.hu/ címen lehet további részleteket megtudni.

