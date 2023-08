Embercsempész-hálózatot lepleztek le a rendőrök, iraki vezetőjét még keresik

Embercsempész-hálózatot lepleztek le a rendőrök, a nyomozás befejeződött, de a bűnszervezet iraki vezetője még szökésben van – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csütörtökön a rendőrség honlapján.

Azt írták, a hálózat tagjai 2021 augusztusában legalább 13 alkalommal csempésztek át illegális bevándorlókat a magyar-szerb határon Ausztriába. Több mint 150 illegális migránsnak segítettek, és ezzel több mint 13 millió forint haszonra tettek szert.

A közlemény szerint a bűnszervezet ötlete egy magyar börtönben született meg: az iraki férfi magyar cellatársával tervelte ki még 2018-ban, hogy szabadulásuk után közösen egy hálózatot felépítve folytatják illegális migránsok Ausztriába szállítását.

A magyar és az iraki állampolgár – a külföldi férfi Magyarországról történt kiutasítása miatt – Szerbiában találkozott a szabadulásukat követően 2021 tavaszán. Ekkor eltervezték, hogy milyen útvonalon és milyen módszerrel szállítják majd a migránsokat. Egy harmadik férfit már akkor beavattak az üzlet részleteibe, ő szervezte be a sofőröket, akik a határsértőket szállították, illetve „előfutók” vagy biztosítók voltak.

A tájékoztatás szerint az így 16 tagúra duzzadt bűnszervezet feje az iraki férfi volt, aki külföldről irányította a hálózatot, míg Magyarországon a magyar férfi volt a főnök.

A harmadik országbeli emberektől a szállításért fejenként 500 eurót vettek át Budapesten. Ebből a sofőrök alkalmanként 50–100 ezer forintot kaptak, a többi a szervezőknél maradt.

A KR NNI nyomozói tavaly vették át az ügyet a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. Az ottani felderítésnek köszönhetően körvonalazódott, hogy az elfogott embercsempészek egy szervezethez tartozhatnak, ezt követően aprólékos nyomozással feltérképezték az egész hálózatot.

Egyre több elkövetőt fogtak el, majd hallgattak ki gyanúsítottént, végül a bűnszervezet vezetőjét is azonosították. Ő jelenleg is szökésben van, ellene európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van.

A nyomozás iratait e hét elején küldték meg vádemelési javaslattal a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségnek. Mivel az iraki férfit távol lévő terheltnek nyilvánították, körözése mellett is elítélhető – olvasható a közleményben.

(Kiemelt kép forrás: police.hu)