Élő közvetítésekkel, nemzeti értékeink bemutatásával várja nézőit a közmédia az ünnepi hétvégén

Magyarország születésnapjának megünnepléséhez a közmédia televíziós csatornái is csatlakoznak. A Duna élőben közvetíti az István, a király című rockopera jubileumi előadását, de a Debreceni Virágkarnevál forgataga is látható lesz az M5 kulturális csatornán.

A Duna minden idők legsikeresebb hazai rockoperájának jubileumi előadását közvetíti élőben a Papp László Sportarénából augusztus 19-én 20 órától. Az idén 40 éves István, a királyt ebben a formában még nem láthatta a közönség, az elmúlt évtizedek legérdekesebb, és mindenképpen legnagyobb feldolgozásának ígérkezik. Augusztus 20-án a központi állami ünnepségekről is tudósít a csatorna: 13:30-tól a Magyar Szent István Rend kitüntetés ünnepélyes átadása követhető, majd 14:30-tól portrék láthatók a kitüntetettekről. Vasárnap 16:55-től tűzi műsorára a csatorna az Ünnepi Szentmisét és a Szent Jobb körmenetet, 20 órától pedig a Szabadság, szerelem – Reformkori hőseink – Hungarikum Gála látható. A koncerten az opera, az operett, a népzene és a magyar nóta dallamai kalauzolják végig a nézőket több mint ezeréves kultúránk történelmén olyan neves művészek közreműködésével, mint Mester Viktória, Budai Beatrix, Boncsér Gergely, Molnár Levente, a Kodály Filharmonikusok, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, valamint Danyi Lőrinc és Cigányzenekara. A Debrecen főterén rögzített gálán Kesselyák Gergely vezényel. A fellépők Ludwig van Beethoven, Erkel Ferenc, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Kálmán Imre, Lehár Ferenc világhírű dallamaival teszik igazán ünnepivé az estét.

A 21 órakor kezdődő tűzijátékot élőben adja a Duna. A Tűz és Fények játékában a Margit híd és a Petőfi híd közötti Duna-szakaszon, valamint a Szabadság és az Erzsébet hídon 230 indítási pontról kilőve 34 ezer pirotechnikai effekt világítja majd be az eget. A Duna World csatorna 23 órától megismétli a felvételt.

Az M5 kulturális csatornán vasárnap 7:45-től látható M5 História középpontjában a Szent Korona áll. A műsorban a magyar államiság legfontosabb szimbólumának 20. századi, krimibe illő történetéről lesz szó. A csatorna élőben kapcsol 8:15-től a Debreceni Virágkarnevál helyszínére, majd 12:10-től Koltay Gergely – Balogh Sándor tizenegy tételből álló magasztos hangulatú 2018-ban szegeden elhangzott miséjét, a Missa de Sacra Corona Hungarie-t mutatja be. A Magyar történelmi arcképcsarnok című ismeretterjesztő filmben 14:45-től a valaha élt egyik legnagyobb magyar államférfi, Szent István király életét ismerhetik meg a nézők születésétől a haláláig. A közmédia kulturális csatornája bemutatja a Szent István-rend és a Magyar Becsület Rend kitüntetettjeit, valamint látható lesz a díjátadó is. Előbbit 16:30-tól, utóbbit 23:10-től adja az M5.

Az ünnepre az M2 Gyerekcsatorna is készül. A Hetedhét kaland különkiadásában szó lesz Szent István királyról, az államalapításról, a kereszténység felvételéről, és kiderült az is, miért éppen augusztus 20-án ünnepeljük Magyarország születésnapját. A különkiadással a nap folyamán többször is találkozhatnak a nézők, hogy akár az ünnepre induló vagy onnan hazatérő gyerekeknek is alkalmuk legyen megismerkedni történelmünk sorsdöntő fordulatával.