Szentek, ereklyék, ünnepi zenék a közmédia rádióinak augusztus 20-i műsorkínálatában

Tematikus műsorokkal várják a közmédia rádiócsatornái a hallgatókat az államalapítás ünnepén. Élő közvetítéssel, hazánk történelméről, jelképeiről szóló ismeretterjesztő tartalmakkal és az alkalomhoz illő magyar zenékkel készülnek augusztus 20-ra.

A Kossuth Rádió Országjáró című műsora szombaton Debrecenből, a virágkarneválnak hagyományosan otthont adó hajdúsági városból jelentkezik 10 órától valamint 14:30-tól. A vasárnap 9 órakor kezdődő A Szent Jobb országjárása 1938-43 című műsorban a hallgatók megismerhetik, miként juttatták el 1938 után minden jelentősebb településre a nemzeti és katolikus ereklyét. Az ezt követő A Szent Korona Kőszegen című műsor középpontjában a Szent Korona és a koronázási ékszerek kalandos kőszegi története áll, kiderül, hogyan menekítették a második világháború végén az ország nyugati részébe, és mi történt 1945. március 28-ig, amikor a Szent Korona elhagyta az országot, és csak 33 múlva tért haza az USA-ból. A kétórás élő ünnepi adás 10 órakor kezdődik a Kossuth Rádióban, amelyben Novák Katalin köztársasági elnök beszéde is elhangzik majd. Délután folytatódik a rádió tematikus napja, a Királyok és Szent Királyok című műsorban történészek beszélnek arról, milyen politikai célok érdekében alakította ki László király Szent István kultuszát, továbbá, hogy miért volt fontos III. Bélának László szentté avatása. Az adásból kiderül, hogy Szent István alakja jelentős volt Mária Terézia számára, aki sokat tett a Szent István-kultusz megerősítéséért, ahogyan a kiegyezés korában Ferenc Józsefnek is fontosak voltak a történelmi szimbólumok. A 15 órakor kezdődő Kívánságkosárban az ünnephez kapcsoló tematikával várja a hallgatókat Balog Tamás műsorvezető.

40 éve mutatták be az István, a király című rockoperát, amelynek mára közismertté vált dalai is felcsendülnek az ünnepi hétvégén a Dankó Rádióban. Ehhez kapcsolódva augusztus 20-án Nádas György Jó pihenést című műsorának vendége lesz az ősbemutatón István királyt megszólaltató Varga Miklós Máté Péter-díjas énekes, színművész, rockzenész. A vasárnap 18 órakor kezdődő Túl az Óperencián című operettműsorban a Budapesti Operettszínház Huszka Jenő-gálaműsora hangzik el, többek között olyan, a magyar történelemre is épülő művek részleteivel, mint a Szabadság, szerelem vagy a Mária főhadnagy. Ezt követően Szent István-énekek hallhatók a 20 órakor kezdődő Táncházban című műsorban, amelyből megtudható, hogyan jelenik meg a népdalokban, népzenében az aratás, a gabona és az új kenyér.

Magyar előadókkal készített korábbi interjúkkal és zenei újdonságokkal várja műsoraiban augusztus 20-án hallgatóit a Bartók Rádió. A 6 órakor kezdődő Hang-fogóban a Rádiózenekar, valamint Vásáry Tamás és Farkas Gábor új Chopin-lemezének a bemutatója hallható Szabó Ildikó és Lajkó István új, Beethoven minden gordonkára és zongorára írt művének lemezbemutatójával egyetemben. A 15 órától kezdődő Régizenei kalandozásokban Szokos Augustin csembalóművésszel, karmesterrel készített korábbi beszélgetést tűzi műsorára a rádió. Vasárnap 16 órától Marton Éva operaénekes életműsorozatának adásaiból válogatnak, a 18:30-kor kezdődő Muzsikuslegendák központjában pedig Párkai István karnagy, pedagógus munkássága áll. Az ünnep estéjén Kodály Zoltán II. vonósnégyes zeneműve után a Budapesti Fesztiválzenekar tavalyi bonni hangversenyét élvezhetik a hallgatók.

Augusztus 20-án a hazai előadók legjobb dalai kerülnek be a Petőfi Rádió zenei kínálatába. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a rádió zenei szerkesztői által összeállított lejátszási lista várja a hallgatókat, szórakoztatja majd az ünneplő közönséget, így a legnagyobb hazai slágereket hallgatva sétálhatnak végig a rakpartokon az államalapítás ünnepén.

