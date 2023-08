Mentes termékek: az ételintoleranciával élőket is érzékenyen érintette a drágulás

Az élelmiszerárak drágulása talán még érzékenyebben érintette a mentes termékeket fogyasztókat, hiszen ezek az élelmiszerek eleve a drágább árkategóriába esnek. Világosan látható tendencia, hogy egyre többen választják azt a megoldást, hogy a kész termékek helyett a hozzávalókat vásárolják meg, hogy otthon, olcsóbban készítsék el például a pékárukat.

Egyre több vlogger és influenszer oszt meg recepteket és elkészítési módokat a mentes ételeket fogyasztók számára. A laktóz-, glutén- és tojásérzékenyek, valamint a cukorbetegek számára hiánypótló ez a kezdeményezés, hiszen a különböző ételintoleranciával élőknek eleve nagy kiadás a speciális élelmiszerek beszerzése. Az élelmiszerárak drágulása pedig még jobban érintette ezt az egyre szélesedő réteget.

„Egy éve működünk, de ez alatt az időszak alatt nekünk is háromszor kellett árat emelnünk a gyártók árainak drágulása miatt. Akik bármilyen ételallergiával vagy intoleranciával élnek, azoknak most még mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk. Azt figyeltük meg az elmúlt időszakban a vásárlási szokásokkal kapcsolatban, hogy sokan egyre inkább az alapanyagokat, legfőképp a speciális liszteket vásárolják meg és aztán otthon készítik el a pékárut” – tudtuk meg a Mentes Market tulajdonos-ügyvezetőjétől, Török Endrétől.

A tulajdonos azt is elárulta, hogy az alapanyagok mellett a mentes édességek, félkész ételek és a pékáruk is töretlen népszerűségnek örvendenek a vásárlók körében.

„Sokaknak kevés az ideje, ezért is vásárolnak a webshopban, és ezért is nagyon közkedveltek a különböző mentes félkész és instant ételek. A mentes snackek a nyitás óta nagyon kelendőek, hiszen az ételintoleranciával élők nem találnak akárhol nagy kínálatot az ilyen édességekből” – tette hozzá a vásárlási szokásokkal kapcsolatban Török Endre.

Sorstársainak szeretett volna elérhető mentes termékeket kínálni

A speciális, legfőképpen gluténmentes termékeket forgalmazó webshopot sokan csak a „gluténmentes Kánaánként” emlegetik, hiszen az övék az egyik legszélesebb hazai gluténmentes kínálat: a magyar élelmiszerek mellett számos olyan külföldi gyártó terméke kapható náluk, ami eddig Magyarországon nem volt elérhető. A webshop egyik tulajdonosa, Rózsa Fanni maga is érintett az ételintoleranciában: gyerekkorától fogva gluténérzékeny. Személyes érintettsége és tapasztalatai vezették aztán oda, hogy egy olyan webshopot hozzon létre, ahol a sorstársai minél szélesebb kínálatban megtalálják a nekik szánt termékeket.

„Édesapám gluténmentes éttermet és pékséget üzemeltet és mivel én magam is gluténérzékeny vagyok, szerettem volna, ha az ételintoleranciával élők könnyebben és gyorsabban hozzájutnának a mentes élelmiszerekhez. Nálunk nagyon gyors a szállítás, akár egy nap alatt, de tervezzük, hogy hamarosan Budapesten már néhány órán belül szállítsunk. Mindemellett a csomagolásra is nagy hangsúlyt fektetünk, hisz a vásárlók számára kiemelten fontos, hogy a termékek sérülésmentesen érkezzenek meg” – avatott be a webshop történetébe Rózsa Fanni.

A Mentes Market a glutén-, laktóz-, tojás- és cukormentes, illetve bio és vegán élelmiszerek széles választéka mellett hűségpontokkal és állandó akciókkal is igyekszik kielégíteni vásárlóik igényeit, de a jövőben is számos újítást terveznek.

„A regisztrált vásárlók hűségpontjai forintban értendőek és levásárolhatók, emellett rendszeresen vannak akcióink is, hogy kedvezőbben hozzájussanak a fogyasztók a termékeinkhez. Már nyitottunk egy szűkített kínálattal üzemelő boltot, de a jövőben továbbiak nyitását is tervezzük. A másik nagy tervünk a szállítási idő még rövidebbé tétele, illetve további olyan új termékek elérhetővé tétele, amelyek eddig még nem voltak kaphatóak Magyarországon, hiszen egyre szélesedik itthon azok köre, akik érintettek valamiféle ételérzékenységben” – tette hozzá Rózsa Fanni.

A kiemelt kép illusztráció.